В министерстве энергетики подвели итоги работы крупных нефтеперерабатывающих заводов за первые четыре месяца 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В январе-апреле крупными НПЗ страны переработано 6,092 млн тонн нефти, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Увеличение объемов переработки стало ключевым фактором роста производства основных видов нефтепродуктов, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В частности, отмечается рост производства автомобильного бензина на 25.4% — до 2,082 млн тонн; рост объемов выпуска дизельного топлива на 18.9% — до 1,921 млн тонн; увеличение производства авиационного керосина на 5.3%, до 0,255 млн тонн.

Министерство энергетики продолжит реализацию стратегических мер, направленных на стабильную работу нефтеперерабатывающей отрасли, обеспечение устойчивого снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами, а также повышение эффективности и технологического развития предприятий сектора.