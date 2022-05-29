Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области

Еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью в селе Иртышск Павлодарской области. Полиция проводит проверку по данному факту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Число жертв отравления выросло до шести. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Скончался находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице пациент 1980 года рождения, – сообщили в ведомстве. – Отравление неизвестной жидкостью. Больше в это медучреждение с таким диагнозом за помощью никто не обращался».

Доставленный в городскую больницу №3 Павлодара еще один отравившийся в Иртышске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области 5 человек умерли от отравления неизвестной жидкостью. 27 мая в одном из домов села Иртышск были обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в тот же день здесь умер еще один мужчина, 1969 года рождения. Утром 28 мая было найдено тело пенсионера 1957 года рождения.

Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полиция установила, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска в одной емкости. Назначена экспертиза остатков жидкости. По результатам исследования будет установлена причина смерти.