Как усовершенствовать систему ОСМС

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Гульмира Туканова, главный эксперт отдела стратегического анализа  КИСИ при Президенте РК

В нынешнем Послании народу Казахстана президент страны затронул самые наболевшие вопросы системы обязательного социального медицинского страхования – разные пакеты медуслуг и слабую цифровизацию – сопряженные с недобросовестными схемами, высокими расходами и недоступностью медицинской помощи. 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Внедрение единого пакета медицинской помощи должно устранить неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию. То есть отсутствие статуса застрахованного в ОСМС не должно быть поводом для отказа в предоставлении, например, первичной медико-социальной помощи.

Право на базовую медицинскую помощь гарантировано нам Конституцией страны, и система ОСМС не должна препятствовать реализации этого права или делить людей. 

Кроме этого, единый пакет медицинской помощи, надеюсь, позволит сделать финансирование медицинских организаций более прозрачным, исключив различные схемы приписок, двойной оплаты и других «пожирателей» бюджетных и страховых денег. Конечно, дьявол кроется в деталях, то есть как именно будет работать единый пакет медпомощи – потребует тщательной разработки.

Например, пока неясно, какие медуслуги войдут в единый пакет медпомощи, как будет производиться расчет между поставщиками услуги и ФСМС и другие вопросы.

По поводу цифровизации президент указал в целом на недостаток системности в здравоохранении страны и ОСМС – фрагментарность учета, отсутствие интеграции между цифровыми системами и базами данных.

Предполагается, что единая государственная информационная система в здравоохранении в первую очередь обеспечит контроль медорганизаций, финансируемых из бюджета, и упорядочит медицинские данные. 

#Токаев #послание #ОСМС #КИСИ

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