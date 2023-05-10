Новые дворы сданы в эксплуатацию в Астане

В преддверии Дня Великой Победы в районе Байконыр введено в эксплуатацию несколько новых дворов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В открытии новых дворов по ул. Ш. Уалиханова, 23, ул. Асан кайгы, 2, ул. С. Сейфуллина, 65, приняли участие секретарь маслихата Астаны Ерлан Каналимов, аким района Ерлан Жаулыбаев, а также депутаты столичного маслихата Нурлан Копешов, Салтанат Дженалаева. Во время церемонии они поздравили жителей с праздником.

На открытии были организованы праздничные мероприятия. Во всех дворах были организованы праздничные программы, посвященные детям. От имени акимата района были организованы веселые игры со специальными аниматорами, детям также вручили сладкие подарки.

Жители района также проявили инициативу и провели во дворе праздничное застолье. Они накрыли большой стол, пели и танцевали.