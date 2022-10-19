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Новые находки

Серик Кабдулов, Атырауская область

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Сарайшык» вновь удивил находками: обнаруженные монеты относятся к периоду правления Узбек-хана, на который приходится расцвет могущества Золотой Орды.

Специально прибывшие сюда казахстанские и российские ученые посетили стойбища «Канал», «Шойтас», «Кулпытас», «Ашысай» и недавно обнаруженное в 20 км от села Сарайшык золотоордынское поселение «Карагайлы». В последнем найдены обломки керамической посуды, декоративные украшения, медные монеты.

Археологи Мадияр Елеуов и Вячеслав Плахов отметили, что в этом районе было большое поселение вдоль торгового пути. Нумизмат Павел Петров с уверенностью утверждает, что найденные монеты относятся к периоду правления Узбек-хана (1283–1341).

По мнению археолога Марата Касенова, в этом районе впервые после Сарайшыка встречаются следы построенного из обожженного кирпича архитектурного комплекса.

– На западной стороне поселения «Карагайлы» обнаружено 4–5 мест в форме холмов, оставшихся от зданий. При обследовании одного из них установлено, что оно построено в сочетании с керамическим и саманным кирпичом. Здание состоит из двух комнат, размер большой комнаты – 4,8 х 4,8 метра, малой – 4,8 х 2,4. Толщина стен – 1,25 метра, сохраненная высота – 80 санти­метров. Полы в комнатах выложены керамическим кирпичом. В этом же месте найдены в небольшом количестве остатки каменных орудий труда. Очевидно, что здание относится к XIV–XVІ векам. Это первый крупный памятник, обнаруженный между Сарайшыком, Сарай-Бату и Кажы-Тарханом, – рассказал главный инспектор музея-заповедника архео­лог Айбек Турарулы.

Вячеслав Плахов, специалист по древним городам, утверждает, что это большой успех, раньше таких находок не было.

– Объект уникален тем, что являл­ся незаменимым местом для отдыха торговцев, направлявшихся на Запад. И он сохранился в состоянии, пригодном для восстановления. Поэтому нужно, не затягивая время, приступать к реставрационным работам. Конечно, все это потребует средств и кропотливого труда, – отметил он.

Археологи музея-заповедника «Сарайшык» с прошлого года изу­чают ветви Великого шелкового пути. В результате системной работы с начала года было обнаружено более десяти золотоордынских поселений.

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