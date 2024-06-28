Новые символы нацбезопасности утвердили в Казахстане

Нововведения вступают в действие с сегодняшнего дня

Фото: пресс-служба КНБ РК

Согласно Указу президента РК от 24 июня 2024 года внесены изменения и дополнения в указ «О символах органов национальной безопасности РК», сообщает Kazpravda.kz

Указом установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:

- флаг органов национальной безопасности РК;

- эмблема органов национальной безопасности РК;

- флаг Службы специального назначения «А» КНБ РК;

- знамя Службы внешней разведки КНБ РК;

- знамя Академии КНБ РК.

Кроме того, определено, что

- условия содержания, хранения и выноса флагов и знамен органов национальной безопасности РК, указанных в пункте 1 настоящего Указа, определяются Уставом внутренней службы органов национальной безопасности РК;

- эмблема органов национальной безопасности РК устанавливается на служебных зданиях КНБ РК, а также на зданиях органов КНБ РК;

- приказами и иными нормативными правовыми актами председателя КНБ РК могут предусматриваться и другие случаи обязательного воспроизводства изображения символов органов национальной безопасности РК.