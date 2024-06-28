Новые символы нацбезопасности утвердили в Казахстане

Нововведения вступают в действие с сегодняшнего дня
Согласно Указу президента РК от 24 июня 2024 года внесены изменения и дополнения в указ «О символах органов национальной безопасности РК», сообщает Kazpravda.kz
Указом установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:
- флаг органов национальной безопасности РК;
- эмблема органов национальной безопасности РК;
- флаг Службы специального назначения «А» КНБ РК;
- знамя Службы внешней разведки КНБ РК;
- знамя Академии КНБ РК.
Кроме того, определено, что
- условия содержания, хранения и выноса флагов и знамен органов национальной безопасности РК, указанных в пункте 1 настоящего Указа, определяются Уставом внутренней службы органов национальной безопасности РК;
- эмблема органов национальной безопасности РК устанавливается на служебных зданиях КНБ РК, а также на зданиях органов КНБ РК;
- приказами и иными нормативными правовыми актами председателя КНБ РК могут предусматриваться и другие случаи обязательного воспроизводства изображения символов органов национальной безопасности РК.