Новый академический век

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Алла Серикбаева

Медицинское образование необходимо адаптировать к современным реалиям.

Эту тему обсуждали на открывшемся в Астане Международном саммите «Академия ХХІ века: в авангарде медицинского образования, науки и практики». Мероприятие собрало ректоров медицинских высших учебных заведений Казахстана и зарубежных стран. Открывая мероприятие, депутат Сената Парламента Акмарал Альназарова отметила:

– Какими бы страна ни обладала ресурсами – финансовыми, природными, экологическими, самый главный из них – это человеческий капитал. Глава государства уделяет этому особое внимание.

В прошлом году в республике было создано Министерство науки и высшего образования, увеличивается финансирование на науку, приняты законодательные поправки. Также планируется внести в Парламент законопроект «О науке и технологической политике».

В своем выступлении посол Израиля­ в Республике Казахстан и Кыргызской Республике Эдвин Натан Ябо Глусман подчеркнул, что мир сейчас на пороге нового вектора развития.

– Перед нами стоит задача соз­дать такое академическое образование, которое будет служить новому поколению. Поэтому мы должны адаптировать, видоизменять и трансформировать все подходы, – сказал дипломат.

В свою очередь председатель правления – ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров подчеркнул, что парадигма развития современного университета постоянно претерпевает изменения, и высшие учебные заведения уже давно перестали быть лишь местом получения знаний и умений.

– В последние годы активно обсуждается вектор развития вузов по модели исследовательских, предпринимательских, цифровых университетов. Широко сейчас говорится о третьей миссии университетов, направленной на решение социальных и экономических проблем в государстве и обществе, – подчеркнул Камалжан Надыров.

К внешним трендам, влияющим на развитие медицинского образования, относятся изменение социально-демографических характеристик общества, технологический прогресс и глобализация. Соответственно, все надо учитывать и подстраиваться. Для этого нужно широко вовлекать обучающихся в исследования. Это особенно актуально, учитывая, что растет продолжительность жизни и меняется структура заболеваний, многие из которых уже не смертельные. Необходимо обучать профессиям будущего, готовить, к примеру, специалистов по выращиванию органов, телехирургов, разработчиков медицинских чат-ботов, геронтоконсультантов, клинических биоинформатиков. Применение новых технологий и учебных методик, расширение возможностей для стажировок, гибкость учебного процесса – все это основные тенденции в медицинском образовании.

Председатель правления Нацио­нального агентства по развитию инноваций QazInnovations Санат Аханов отметил, что необходимо готовить кадры для потребностей MedTech-индустрии. Сегодня в Казахстане эта отрасль импортозависимая, и чтобы ее развивать, нужно находить «бриллианты» – потенциальные ниши и поддерживать ученых.

Программа саммита насыщенная и содержит пленарные и панельные дискуссии, включая Форум ректоров, Форум деканов, панельную сессию MedTech, посвященную вопросам выведения медицинских технологий на глобальные рынки. В течение трех дней участники, а это отечественные и зарубежные эксперты из Израиля, Чехии, Китая, Японии, Южной Кореи, Литвы, Узбекистана, Азербайджана, обсудят последние тенденции и достижения развития медицинской науки и практики, глобальные проблемы и вызовы, а также выработают предложения по их решению и новые инициативы.

#Астана #медицина #Образование #наука #саммит

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