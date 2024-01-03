Новый очаг знаний

Объект на 1 200 ученических мест построен в микрорайоне «Ұлы дала», где активно развивается инфраструктура.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Канат Мадибек, аким Тараза Бакытжан Орынбеков, а также жители города. Почетное право разрезать символическую ленту предоставили ветерану труда Шарафи Калдарбекову и отличнику сферы образования Ережепбаю Бекееву.

Для гостей провели ознакомительную экскурсию по школе. В ней имеются лингафонные кабинеты, лаборатория, актовый зал на 350 мест, библиотека с читальным залом, столовая на 400 мест, мастерская. 56 учебных кабинетов оснащены интерактивными досками.

Строило объект ТОО «Агроспецстрой». Это первая школа в новом микрорайоне «Ұлы дала». Сегодня здесь проживают свыше 25 тыс. человек, из них более 2 300 – дети школьного возраста.

Во исполнение поручения Главы государства в этом микрорайо­не ведется строительство еще трех школ, которые в будущем примут до 4 400 учащихся. Их сдача в эксплуатацию запланирована на 2024 год.