Новый очаг знаний Свежий выпуск 3 января 2024 г. 0:30 0 Михаил Тё Под занавес уходящего года в Таразе сдана в эксплуатацию школа. фото из архива "КП" Объект на 1 200 ученических мест построен в микрорайоне «Ұлы дала», где активно развивается инфраструктура. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Канат Мадибек, аким Тараза Бакытжан Орынбеков, а также жители города. Почетное право разрезать символическую ленту предоставили ветерану труда Шарафи Калдарбекову и отличнику сферы образования Ережепбаю Бекееву. Для гостей провели ознакомительную экскурсию по школе. В ней имеются лингафонные кабинеты, лаборатория, актовый зал на 350 мест, библиотека с читальным залом, столовая на 400 мест, мастерская. 56 учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. Строило объект ТОО «Агроспецстрой». Это первая школа в новом микрорайоне «Ұлы дала». Сегодня здесь проживают свыше 25 тыс. человек, из них более 2 300 – дети школьного возраста. Во исполнение поручения Главы государства в этом микрорайоне ведется строительство еще трех школ, которые в будущем примут до 4 400 учащихся. Их сдача в эксплуатацию запланирована на 2024 год. #Образование #школа #Тараз #школьники #открытие #Ұлы дала