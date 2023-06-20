Новый уровень сотрудничества вузовской и академической науки

Как отметила Кунсулу Закарья, Евразийский национальный университет – первый вуз, с которым Национальная академия наук подписала меморандум о сотрудничестве.

Фото пресс-службы ЕНУ

В Астане состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве между Национальной академией наук РК при президенте РК и Советом ректоров организаций высшего и послевузовского образования РК, а также Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНУ.

Документы подписали председатель Совета ректоров организаций высшего и послевузовского образования РК, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков и президент Национальной Академии наук при президенте РК Кунсулу Закарья.

В рамках соглашений совместные усилия будут направлены на содействие развитию науки в Казахстане, повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, успешное внедрение их результатов в экономику. Сотрудничество предусматривает развитие инновационной деятельности вузов, профессиональную консолидацию отечественных ученых, популяризацию их научных достижений, расширение международного сотрудничества.

«Я предлагаю реализовать конкретный план мероприятий по всем обозначенным в соглашении направлениям. Считаю очень важным участие научного сообщества в формировании тех ценностей, о которых говорил недавно на заседании Национального курултая президент. Справедливый Казахстан могут построить только ответственные граждане. Адал азамат – это ответственные и патриотичные ученые, наставники, молодежь», - сказал председатель Совета ректоров организаций высшего и послевузовского образования РК, ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

В свою очередь президент НАН РК Кунсулу Закарья отметила, что Евразийский национальный университет – первый вуз, с которым Национальная академия наук подписывает меморандум о сотрудничестве.

Стороны планируют активное взаимодействие в создании научных центров и институтов естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля, наукоемких производств, подготовке научных кадров, проведении научных исследований, разработке проектов правовых актов, создании и развитии информационных систем, организации научных стажировок ученых в ведущих научных центрах мира.

В рамках встречи также состоялось вручение дипломов магистрантам филологического факультета ЕНУ и выпускникам двудипломной программы.