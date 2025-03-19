«Нужно понимание расставленных приоритетов» – эксперт о реализации шестилетних реформ Токаева

Рекордные темпы роста показывает строительная отрасль Казахстана. Объём ввода жилья в 2024 году по сравнению с 2018-м увеличился на 51,4% и достиг 19 миллионов квадратных метров. Всего же с 2019-го по 2024 год введено 97,8 миллиона квадратных метров жилья. Это позволило десяткам тысяч казахстанских семей приобрести свою недвижимость и повысить уровень жизни. О достижениях в строительной сфере и в других отраслях экономики за шесть лет президентства Касым-Жомарта Токаева – в интервью с президентом Гражданского Альянса Карагандинской области, руководителем общественного объединения «Граждане Казахстана», представителем Контртеррористического комитета РК по Карагандинскому региону Дмитрием Полтаренко.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

– Дмитрий Сергеевич, за последние шесть лет в Казахстане завершена реконструкция 4,4 тысячи километров автомобильных дорог республиканского значения. Проводимая работа находится на постоянном контроле Президента. Как Вы оцениваете процесс развития дорожной инфраструктуры страны?

– В настоящее время в строительном секторе мы видим, что идёт модернизация автомагистралей, которые связывают города Республики Казахстан. Не сказать, что всё идёт гладко, но работа ведётся. Надо учитывать наши климатические условия и понимать, что протяжённость автодорог РК – это достаточно большой километраж. Конечно же, есть дороги, которые нуждаются в ближайшее время в их полнейшей модернизации, в полнейшей перестройке. По дорогам вижу, что работа идёт, определённые дорожные магистрали находятся уже в очень хорошем состоянии. Конечно же, как автолюбитель надеюсь, что в скором времени в Казахстане все населённые пункты будут связаны хорошей качественной сетью дорог.

– По данным Правительства, рекордные темпы роста показывает строительная отрасль. Какие изменения в сфере видите Вы?

– По поводу жилья, мы видим, как строятся новые дома, как растут наши города. И это не только столица Казахстана, но и наша Караганда, малые и моногорода. Восстанавливается заброшенное жильё. Считаю, что работа проводится. Я не строитель по образованию, поэтому какой-то экономической оценки дать не могу, но вижу, что наши города хорошеют. Что касается цифр, то в недавней статье, посвящённой шестилетию президентства Касым-Жомарта Токаева, Премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил: «Объём ввода жилья в 2024 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 6,4 миллиона квадратных метров, или на 51,4%, и достиг 19 миллионов. Всего же с 2019-го по 2024 год введено 97,8 миллиона квадратных метров жилья». Считаю, что это хорошие показатели.

– В РК проводится масштабная модернизация инфраструктуры страны. В планах развивать ядерную энергетику. Какие перспективы этого направления Вы можете назвать?

– Я считаю, что развитие ядерной энергетики Казахстаном имеет достаточно большие перспективы. В принципе, большое количество сырья для изготовления ядерного топлива находится в недрах РК. Я так думаю, что вместо того, чтобы продавать сырьё как сырьё, лучше реализовывать его как обработанный продукт, то есть на конечной стадии. В том числе, покрывать не только потребности РК в электроэнергии, отмечу, что в настоящий момент мы до сих пор получаем электроэнергию от сопредельных государств, но и стать одним их экспортёров электроэнергии в сопредельные государства. По сути диаметрально развернуть ситуацию. Для этого у нас есть все возможности. Развитие ядерной энергетики — новые рабочие места, зелёная энергетика, развитие экономики и, конечно, возможность стать одним из развитых государств мирового сообщества.

В целом, если говорить о развитии энергетического сектора Казахстана, в прошлом году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в республике приступили к реализации Национального проекта. В планах провести модернизацию 86 тысяч километров инженерных сетей, намечен и ввод новых мощностей генерации. Это позволит сократить количество аварий, снизить износ энергетического и коммунального секторов, а также нарастить генерацию.

– Важным условием динамичного развития страны является привлечение иностранных инвестиций. Согласно статистике, они стабильно поступают в экономику Казахстана, что говорит о высоком доверии зарубежных предпринимателей к экономическому потенциалу республики и подкрепляется высокими рейтингами. Хотелось бы услышать Ваше мнение об инвестиционной привлекательности Казахстана.

– Республика Казахстан является стабильным государством и, естественно, привлекательным для инвесторов. Учитывая, что на четвёртом заседании Национального курултая озвучивались идеи строительства в РК трёх атомных электростанций, что казахстанские недра богаты полезными ископаемыми и то, что в Казахстане создан достаточно благоприятный инвестиционный климат, конечно же, очень хорошо, что иностранные инвестиции поступают в экономику нашей страны. В первую очередь, это свидетельствует об определённой динамике роста казахстанской экономики. В частности, за последние шесть лет в экономику было привлечено 130 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Примечательно, что зарубежные партнёры Казахстана стали больше вкладывать в отрасли перерабатывающей промышленности. Как отметил глава Кабмина Олжас Бектенов: «ООН назвала Казахстан вторым крупнейшим получателем ПИИ среди стран, не имеющих выхода к морю. В 2024 году РК получила самый высокий рейтинг в своей истории — Baa1 с прогнозом «Стабильный» от агентства Moody’s. Международные агентства S&P и Fitch также подтвердили кредитные рейтинги Казахстана на инвестиционном уровне». Считаю, что мы должны понимать, что наша республика является частью мирового сообщества, глобальные, в том числе экономические, связи важны для того, чтобы на территории Казахстана открывались новые предприятия, чтобы граждане нашей страны имели новые рабочие места.

– На четвёртом заседании Национального курултая Президент ещё раз подчеркнул, что Казахстан - социальное государство. Это выражается в конкретных мерах, принимаемых для роста социальных показателей. Особое внимание в стране уделяется защите прав юных казахстанцев. Касым-Жомарт Токаев анонсировал новую единую программу «Дети Казахстана», направленную на систематизацию и усиление мер поддержки подрастающего поколения. Что Вы думаете о реализации данной инициативы?

– Программа «Дети Казахстана», конечно же, очень важна. Потому что мы понимаем, что не только наше будущее, но и будущее нашей страны – это наши дети. Считаю, что систематизация усиления мер по поддержке подрастающего поколения необходима. Мы должны понимать, что именно системная работа, в первую очередь, направленная на поддержку детей, подростков и молодёжи, нужна нашей стране, потому что точечные моменты, конечно, хороши, но нужно понимать, что, где, когда сделано и что требуется сделать. Нам нужно понимание расставленных приоритетов, это очень важно. По поводу защиты прав детей, сразу говорю, что нам не нужно вдаваться в крайности. Нам нужно понимать, что как у ребёнка есть право на свою самобытность, так и родителя должно оставаться право на его воспитание. Здесь важно соблюсти баланс, чтобы родительское воспитание не превращалось в тиранию, и в то же время, чтобы право ребёнка не превращалось в, извините, его безнаказанность.