О чем рассказали архивы

Койшыгара Салгарин родился в 1939 году в ауле Кокалат Жангельдинского района Костанайской области в семье простого крестьянина. Отец Салгара Баймагамбетулы – участник Великой Отечественной, рано ушел из жизни. Койшыгару воспитывала его мать Бирсулу Конакбайкызы.

После окончания в 1957 году школы Койшыгара по установившейся в тот период традиции – отправлять казахскую молодежь на работу в сельское хозяйство – в течение двух лет пас овец в родном ауле, за хорошую работу был награжден грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

В 1959 году, сдав свою отару овец другому чабану, поступил в Казахский государственный университет им. С. М. Кирова на отделение журналистики филологического факультета, который окончил в 1964 году. Учась на последнем курсе, одновременно работал редактором в редакции «Ауыл өмірі» государственного комитета по телерадиовещанию при Совете Министров Казахской ССР.

После окончания учебы в течение пяти лет работал собственным корреспондентом названного выше государственного комитета по Костанайской области, а после образования новой Тургайской области был приглашен на должность главного редактора областного телерадиокомитета.

В 1975 году Койшыгара возвратился в Алматы, где работал корреспондентом, старшим корреспондентом, заведующим отделом газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан»). В эти годы вырос­ло его профессиональное мастерство, он стал известным журналистом, из-под пера которого вышли такие известные книги, как «Естай Есжанов», «Жаныңда жүр жақсы жан».

С обретением Казахстаном независимости произошли перемены и в жизни нашего героя, поворотным моментом можно назвать 1993 год, когда он поступил на работу в Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова НАН РК, где защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Абайдың тарихи танымы және оның әдеби көздері».

В 1997 году Койшыгара Салгарин отправился в Китайскую Народную Республику для сбора архивных материалов по истории казахского народа, одновременно выполнял функции советника по культуре при Посольстве Казахстана в КНР. В течение почти двухлетней работы в китайских архивах Койшыгарой был извлечен огромный пласт документов по древней и средневековой истории казахов. По результатам исследований им были написаны и изданы книги «Сиунну», «Дунху. Гаучы», «Таным тармақтары», «100 құжат», «138 құжат», «Қытай деректері: атаулар мен терминдер», «Түрік әлемі», «Байырғы түріктер баяны».

Койшыгара Салгарин известен и своими литературными произведениями, и научными трудами, и публицистическими статьями. Мы остановимся на его научно-исследовательской деятельности, которая требует отдельного скрупулезного анализа. При проведении нами критического анализа его научных трудов в глаза бросается одна особенность, а именно то, что диапазон его научных исследований очень широк – от истории древних тюркоязычных племен сюнну-хунну (далее – хунну) до казахских ханов и Казахского ханства и от Казахского ханства и казахских ханов до деятелей Алаш и Алашорды и современных исторических личностей. С одной стороны, такой огромный хронологический период его исследований свидетельствует о кропотливой и очень трудоемкой научной работе исследователя, о стремлении максимально проанализировать извлеченные китайские архивные материалы и на их основе заново изучить воп­росы древней и средневековой истории Казахстана. С другой стороны, на наш взгляд, охватить такой огромный временной период не просто очень сложно, и последствием исследования в таких неограниченных хронологических рамках может стать его поворот от научного в сторону научно-популярного исследования, так как это требует, соответственно, большого историографического анализа.

Койшыгара Салгарин как ученый-исследователь не просто анализирует китайские архивные источники, а делает научно обоснованные выводы по актуальным проблемам древней и средневековой истории Казахстана. Остановимся на самых важных из них. Так, исследователь на основе анализа китайских архивных источников приходит к выводу, что, во-первых, кочевые тюркоязычные племена, населявшие с севера и северо-запада Китай с XXI века до н. э. по V век н. э., не один народ, то есть предки хунну, как принято считать в мировой исторической науке, а совершенно разные народы, хотя и тюркоязычные. Во-вторых, что исследователи знают тюркоязычных хунну только как северных, северо-западных соседей Китая, на самом деле они не местные племена, а пришли туда, то есть на север и северо-запад Китая, с запада. Этот вывод исследователя важен тем, что меняет представления о происхождении племен хунну и их первоначальной родине, потому что если следовать его логике, то западнее от севера и северо-запада Китая находится территория современного Казахстана. В-третьих, что все ученые-историки считают хунну тюрками, а дунху – монголами. По мнению исследователя, это ошибка, правильно будет считать, что хунну – это монголы, а дунху – это татары (ученый-тюрколог Л. Гумилев также считал род Ашина, создавший Тюркский каганат, монголами, но в отличие от Койшыгары не тюркоязычными, а монголоязычными). При этом исследователь соглашается с мнением ученых о тюркоязычности хунну, отмечая, что эту ошибку (то есть что хунну – это тюрки) в свое время допустил известный исследователь-китаевед Иакинф Бичурин. Как считает исследователь, казахстанские ученые упускают из виду татар, к которым перешла вся власть в Центральной Азии и в целом на Востоке после падения Тюркского каганата.

Исследователь уделяет особое внимание анализу этнонима «кыпчак» и в процессе данного анализа научно грамотно раскрывает ошибки, допущенные известным ученым-тюркологом Сергеем Кляшторным. По мнению исследователя, ошибкой является разделение Сергеем Кляшторным словосочетания «тюрки-кыпчаки», обозначающего одно племя на два разных племени: «тюрки» и «кыпчаки». Касательно кыпчаков исследователь также отмечает, что его гипотеза о разделении их на пять родовых подразделений («көк қыпшақ», или иначе «великие кыпчаки», «қара қыпшақ», «құба қыпшақ», «қызыл қыпшақ», «сары қыпшақ») нашла подтверждение в китайских архивных источниках, из которых, по его мнению, российским ученым известны лишь «қара қыпшақ» и «құба қыпшақ». Особо следует отметить как заслугу ученого-исследователя обоснование им роли кыпчаков в мировой истории, а именно: исследователь делает важный научный вывод о том, что алтайские тюрки (то есть род Ашина), создавшие великий Тюркский каганат, который ученые-тюркологи считают первой евразийской империей, произошли не от хунну, а от кыпчаков, о чем утверждает и известный ученый-тюрколог Каржаубай Сарткожаулы. Здесь же исследователь также на основе анализа китайских архивных источников раскрывает этимологию термина «Ашина», который, по его мнению, означает не имя предка рода или его название, а всего лишь «прежние, давнишние тюрки», с чем, конечно, можно поспорить.

Актуальной проблемой отечественной истории, которую затрагивает исследователь Салгарин, является, на наш взгляд, рассмотрение им легендарной личности Алаша-хана, который считается родоначальником казахских ханов. Статья «Қазақтың Алаша ханы қай Алаша хан?» была написана еще в 1991 году. Позднее ему выпала возможность выехать в Китай, где в течение почти двух лет (1997–1999 годы) он работал в китайских архивных фондах и в результате проведенной им исследовательской работы собрал огромное количество архивных документов как по древней, так и ранней и поздней средневековой истории Казах­стана и, в частности, по истории Казахского ханства.

Относительно легендарного Алаша-хана исследователь отмечает, что до сих пор не поставлена окончательная точка в определении личности указанного хана, то есть нет точного ответа на вопрос, кто же такой Алаша-хан? Из преданий, дошедших до нас из уст народа, отмечает исследователь, выходит, что якобы в жизни было несколько Алаша-ханов: если в одном из преданий Алаша-хан был предком древних племен «Алты Алаш», а в другом предании Алаша-хан – это имя одного из батыров, жившего в VIII или IX веке, то в третьем предании Алаша-ханом является богатый и состоятельный человек. Что интересно, отмечает далее исследователь, по мнению ученых, предания об Алаша-хане встречаются не только у казахов, но и среди тюркских народов Алтая и южной Сибири. Некоторые исследователи казахского шежире отмечают, что Алаша-хан является предком одного из 12 родов племени Байулы Младшего казахского жуза, продолжает далее исследователь. А согласно Казахской советской энциклопедии, составленной, как известно, на основе казахских шежире и исследований ученых-историков, Аланча-хан в трудах Рашид-ад-дина и Абулгазы Баһадур-хана – это и есть историческое имя Алаша-хана. По сведениям же из письменных источников, отмечает исследователь, Алаша-ханом является живший в конце XV – начале XVI века младший сын хана Моголистана Жуниса Султан Ахмет-хан. А имя Алаша является якобы прозвищем, данным ему калмыками, то есть западными ойратами (джунгарами в нашем понимании). Но здесь получается нестыковка, отмечает далее исследователь, так как Алаша-хан – это все-таки казахский хан, а Султан Ахмет-хан является правителем другого государства, Моголистана. Иначе говоря, Казахское ханство и Моголистан – это разные государства, хотя последнее и находилось на территории современного Казахстана.

Научные труды Койшыгары Салгарина содержат большой объем фактологического материала, огромный пласт архивных источников прежде всего для исследователей (не только для читателей), которые еще предстоит тщательно и критически изучить и которые могут стать исходным материалом для написания исторических трудов.