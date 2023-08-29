О качестве урожая на законодательном поле
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Едил Мамытбеков, депутат Сената Парламента РК VII созыва
Законодательство играет важную роль в обеспечении гармоничной сбалансированности интересов государства, бизнеса и общества, без чего невозможно как общественно-политическое согласие, так и успешное социально-экономическое развитие страны. Сегодня мы пока далеки от подобной совершенной картины, поскольку немалым числом законодательные акты
не вполне соответствуют не только своим целям и задачам, но и общенациональным.