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Президент
О необходимости пересмотра правил использования государственного флага заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе своего выступления Глава государства отметил, что важной задачей научной интеллигенции остается и сопричастность к духовному развитию страны.

"Важно укреплять патриотический дух молодежи. Сегодня в социальных сетях широкая дискуссия развернулась вокруг уважительного отношения к нашему государственному флагу. К сожалению, имеют мести и негативные инциденты, связанные с этим символом нашей страны. В связи с этим нам нужно пересмотреть правила использования государственного флага. В случае необходимости нужно внести изменения в соответствующие законы. Народная мудрость гласит: "Возвысь свое знамя над родной землей" ("Туған жерге туыңды тік"). Мы всегда высоко несли свой флаг. Хочу здесь вспомнить слова Каныша Сатпаева: "Тот, кто не способен гордиться своей родиной, вряд ли прославит другую страну". Уважение к национальным символам – это священный долг каждого гражданина. В первую очередь именно вы, наша интеллигенция, должны прививать эти ценности подрастающему поколению", – сказал Президент.

Напомним, 27 мая казахстанцев возмутил поступок рэпера Shiza, который на совместном концерте с группой "Ирина Кайратовна" в алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обернул вокруг руки государственный флаг и выругался. При этом коллеги по сцене не остановили рэпера, а лишь посмеялись.

После публикации Ерлана Карина касательно инцидента, солист "Ирины Кайратовны" Азамат Маркленов записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

"Мы очень сильно извиняемся и раскаиваемся, мы вынесли большой урок из случившегося", – сказал музыкант.

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