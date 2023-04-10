О новшестве для студентов колледжей объявили в Минпросвещения РК

Новые типовые учебные программы разработали для студентов колледжей в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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Как рассказали в департаменте технического и профессионального образования Минпросвещения, с 1 сентября текущего года в колледжах будут внедрены новые типовые учебные программы по 6 направлениям и 16 дисциплинам. В их числе – педагогическое, социально-экономическое, технико-технологическое, художественно-технологическое, аграрно-технологическое, общественно-гуманитарное направления.

В новых типовых учебных программах предусмотрена возможность изменять количество часов и содержание тем до 25% с учетом требований работодателей и региональных особенностей.

«Для повышения интереса обучающихся к будущей профессии в учебных программах общеобразовательных дисциплин учитывается профильная направленность, которая позволяет повысить мотивацию у обучающихся и обеспечит опережающий вход в выбранную специальность, способствует развитию профессионально-познавательного интереса к будущей профессии.

Например, при изучении темы «Объемы» занятие возможно провести в мастерской, где с преподавателем специальных дисциплин рассматривается двигатель. Педагог показывает, как он работает, затем вместе со студентами рассматривают чертеж двигателя и остальных элементов, таких как камера сгорания, поршень, цилиндр, литраж и степень сжатия. Для специалиста эти знания являются важными, а их получение возможно при изучении математики», – отметил директор департамента Ернат Жунусов.

В министерстве отметили, что 80% поступающих в колледжи – выпускники 9 классов, которые в первый год обучения изучают общеобразовательные дисциплины. Если ранее колледжи опирались на типовые учебные программы общего среднего образования, то теперь у студентов появится возможность изучать предметы на практических занятиях, ориентированных на выбранную специальность.