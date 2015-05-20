Об интересах молодежи рассказали в КазГЮУ РК

Общество
Эльмира Киргеева
Спикеры пресс-конференции, организованной в рамках IV Всемирного экономического форума молодежи на тему "Сегодня студент – завтра ЭКСПОнент", рассказали о проблемах, интересующих современную молодежь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Молодежь, во-первых, интересует трудоустройство. Особенно это касается развитых государств, где рынок труда сильно сужается. Это такие страны, как Греция, Испания, Италия. В Испании до 50% молодых людей после окончания вузов не трудоустраиваются. Вторая проблема – качественное образование. Проблема связана с трансформацией образовательной деятельности во всем мире и с учетом того, что технологии меняются в кратчайшие сроки, а система образования консервативна, развивается сетевое, дистанционное образование", – сказал председатель оргкомитета Евразийского Экономического форума молодежи, вице-президент Ассоциации "Евразийский экономический клуб ученых", ректор Уральского государственного экономического университета Михаил Федоров.

Также, по словам спикера, молодежь беспокоит проблема терроризма и построения гармоничного мира, проблема продовольственной безопасности.

"Продовольственную безопасность можно рассматривать в разных аспектах. Первый аспект касается тех стран, которые в недостаточном количестве производят продукцию. Второй аспект связан с теми странами, где производят синтетические продукты, ГМО, которые влияют на здоровье человека. Бытует мнение, что оружие будущего – это пища. Молодежь не может это не интересовать. Создается оружие, с помощью которых, к примеру, на определенных территориях будут рождаться только девочки. Сегодня действуют уникальные пищевые технологии, которые могут менять мир", – высказал обеспокоенность он.

Кроме того, как отметил Федоров, молодые люди поднимают проблемы окружающей среды.

"Не случайно "зеленая экономика" была главным трендом прошлого Астанинского экономического форума. Но форум прошел, а тема осталась. Не случайно мы создали мировой "Зеленый университет", поскольку изменение климата может привести к непредсказуемым ситуациям, которые тоже необходимо учитывать и рассчитывать", – добавил он.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ Габриэль Кочофа отметил, что молодежь особо интересует вопрос положения в обществе и самореализации. 

"Молодой человек не интересуется о своем здоровье, создании семьи. Он не думает о женитьбе, детях, и это печально", – считает гость.

Управляющий партнер Агентства международных коммуникаций "Интуртренинг" Иван Уланов добавил, что "вопрос, который ставит молодежь в рамках форума, – это более свободная, не быстрая реализация своего творческого потенциала. Может быть, эти слова привычны, но здесь я хочу отдать должное столице Казахстана. Город – стильный. Возможно, здесь созданы условия, и этим надо делиться с представителями, с которыми мы общаемся".

В то же время директор Европейской академии ритейла Бернд Халлир отметил необходимость создания системы свободного передвижения.

"Казахстан – первая страна Центральной Азии, которая обеспечивает граждан Германии безвизовым посещением. То есть хочу сказать, что для молодежи важно свободное передвижение", – подытожил спикер.

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