Об изменчивости бытия, скоротечности времени и неустойчивости жизни размышляют в своих работах турецкие художники

Общество
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Дана Аменова

Выставка с символичным названием «Цикл» в арт-пространстве Forte Kulanshi Artspace посвящена природным явлениям, неотъемлемой частью которых являются люди, животные, растения и деревья. Три автора – Эмин Мете Эрдоган, Онур Мансиз, Халиль Петук работают в разных творческих направлениях, начиная от гиперреалистичных картин маслом до монохромной живописи, чтобы поделиться своим видением жизненного цикла. Совершенно разные подходы раскрывают многообразие их философской концепции с разных точек зрения.

фото Игоря Бургандинова

Всего в экспозиции насчитывается 15 работ турецких мастеров кисти. В них гармонично соединяются классическая эстетика и свобода стиля, детализированные рельефы и глубина образов.

В частности, Халиль Петук соединяет классическую эстетику и свободный стиль streetart. Его картины наполнены лирикой, глубоким смыслом, воссоз­дают чувства и переживания автора. Художник использует отличительный экспрессивный стиль, стремится к воссозданию монохромных и живописных миров с характерной тягучестью, полупрозрачностью и сильным контрастом черного и белого цветов. Используя героические повествования, язык метафор и изображения пережитого, художник создает лирические картины, в том числе «Рассвет», «Тишина» «Кипарисы II» и одновременно стремится увековечить память о прошлом.

Онур Мансиз наслаивает слои красоты друг на друга и создает гиперреа­листичные образы, устанавливая особую личную связь с геометрическими фигурами. Его работы сосредоточены на природе человеческого тела, как на стабильной и последовательной области, заселенной субъектом. В гиперреалистичной масляной живописи Мансиз устанавливает особую личную связь с формами и фигурами в произведениях «Извилистая природа V» и «Святое убежище».

Эмин Мете Эрдоган создал свой стиль, смешивая технический аспект и классические техники наполнения картин. Художник объединяет прошлое и будущее, Запад и Восток, создает работы вне времени и пространства. Черпает вдохновение, в том числе, и из мифологических рассказов. Это особенно заметно в работе «4 миллиарда лет после 21 эры», которую можно рассматривать бесконечно.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Казахстане Мустафы Капуджу, работы Эмина Мете Эрдогана, Онура Мансиза, Халиля Петука на темы саморефлексии, противостояния духовных и материальных ценностей и стремления человека возвыситься над ежедневной рутиной позволяют лучше понять ментальность братского тюркского народа.

– Могу с уверенностью сказать, что проведение выставки еще больше сплотит братский союз между Турцией и Казахстаном и укрепит культурные связи. Наша глубоко укоренившаяся дружба на протяжении веков обогащала и создавала наши традиции, ценности и историю. Данная выставка еще больше отражает богатое общее культурное наследие, позволяя нам проследить развитие этого цикла, простирающегося из прошлого в настоящее. Для турецкого и казахского народов Наурыз не просто весенние празднования, а еще и символ надеж­ды, возрождения и плодородия. Он представляет собой священный цикл рождения и жизни. Выставка направлена на объединение природного цикла с удивительным миром искусства, предоставляя посетителям вдохновляющий опыт. Она подчеркивает энтузиазм и надежду, которые Наурыз приносит всем нам, оживляя души и мысли, – отметил он.

Председатель кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат подчеркнула, что при изучении произведений астанчанам предоставится возможность проанализировать разные периоды своей жизни.

– В творчестве турецких художников прослеживается настойчивый поиск гармонии и привязанность к настоящим ценностям. Моменты личностного и творческого роста непредсказуемы, но ожидаемы. Почему так важна цикличность в нашей жизни? К нам пришла вес­на. За весной придет лето, за ним последует осень, после нее наступит зима. Солнце будет вставать и будить нас каждое утро, а луна интриговать или успокаивать по ночам, – пояс­нила Лейла Махат.

Выставка «Цикл» будет работать до 13 мая.

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