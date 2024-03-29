Об изменчивости бытия, скоротечности времени и неустойчивости жизни размышляют в своих работах турецкие художники
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Дана Аменова
Выставка с символичным названием «Цикл» в арт-пространстве Forte Kulanshi Artspace посвящена природным явлениям, неотъемлемой частью которых являются люди, животные, растения и деревья. Три автора – Эмин Мете Эрдоган, Онур Мансиз, Халиль Петук работают в разных творческих направлениях, начиная от гиперреалистичных картин маслом до монохромной живописи, чтобы поделиться своим видением жизненного цикла. Совершенно разные подходы раскрывают многообразие их философской концепции с разных точек зрения.