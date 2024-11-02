Обеспечение безопасности детей обсудили в Акорде

Общество
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Под председательством государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам обеспечения безо­пасности детей, профилактики и пред­отвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В совещании приняли участие министры просвещения, культуры и информации, представители Генпрокуратуры, КНБ, МВД, структурных подраз­делений администрации президента и уполномоченного по правам ребенка.

На мероприятии был обсуж­ден ход реализации системных и оперативных мер по обеспечению безо­пасности и защите прав детей, противодействию правонарушениям, а также по профилактике и предот­вращению суицидов среди несовершеннолетних.

Ерлан Карин отметил, что обеспечение безопасности детей всегда находится в цент­ре внимания государства. В целом госорганами выработаны необходимые институциональные решения, созданы механизмы профилактики и алгоритмы реагирования.

Госсоветник подчеркнул необходимость системного подхода и общей координации работы госорганов по вопросам безопасности детей, а также их защиты от противоправного контента, в том числе совместно с граж­данскими институтами и родительской общественностью.

По итогам совещания Ерлан­ Карин дал конкретные поручения ответственным гос­органам по усилению межведомственной координации и взаимодействия.

#Карин #совещание #Акорда #детская безопасность

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