Нарушать начинают с мелочей

Весомой частью концепции «Закон и Порядок» стала система штрафов, взяв на себя задачу сформировать у граждан ответственность за свои поступки и твердую нетерпимость к правонарушениям любого рода. Ведь мнение о том, что неповиновение закону в мелочах – незначительное превышение скорости, неправильная парковка или шум в ночное время – рождает чувство безнаказанности в более крупных масштабах, весьма справедливо.

Пожалуй, каждый согласится с тем, что в неукоснительном соблюдении закона нет ничего плохого, а равенство перед его требованиями и неотвратимость наказания – это обязательные условия для утверждения справедливости в социуме. Но в последние несколько лет в казахстанском обществе все чаще звучит слово «штрафстан» как реакция на политику как будто слишком жесткого административного контроля со стороны государства и роста перечня административных проступков, за которые предусмотрено взыс­кание в виде штрафа.

По мнению профессора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, кандидата юридических наук, ассоциированного профессора Виталия Хана, степень правовой культуры общества является ключевым фактором экономической стабильности государства, общественной безопасности, уровня медицинского и социального обеспечения. В этой связи манифестированная Главой государства идеология «Закон и Порядок», как отмечает эксперт, преследует своей целью формирование для населения страны комфортной и безопасной жизни. А это так или иначе требует от органов государственного управления принятия мер по профилактике правонарушений, позволяю­щих формировать взаимное уважение граждан к правам и свободам друг друга, экономя при этом механизмы уголовных репрессий.

– Вместе с тем не все граждане Казахстана воспринимают данную воспитательную функ­цию национального админист­ративного права адекватно, популяризируя спекулятивный тренд, отождествляющий наше государство со «штрафстаном». Подобное сравнение уже само по себе говорит о низком уровне правовой культуры этой части общества и наличии в правосознании таких людей элементов правового нигилизма, – говорит Виталий Хан. – Так, в условиях урбанизации не все граждане осознают создание дискомфорт­ной ситуации длительным прогревом автотранспортного средства, сопровождающимся шумом и запахом выхлопных газов, особенно в квартирах на первых этажах. Установленная за подобное поведение в городских условиях административная ответственность в виде штрафа позволяет обеспечить проявление уважительного отношения как к правам отдельных граждан, испытывающим неудобства от загазованности, так и реализовать условия экологической безопас­ности для остальных, включая самого правонарушителя.

Эксперт приводит еще один пример: развитие технического прогресса и экономического благосостояния позволяет приобретать гражданам в собственность транспортные средства с повышенной проходимостью. В результате в юридической прак­тике участились случаи нарушения правил проезда на таких машинах через железнодорожные пути, например, и как следствие – создание аварийных ситуаций, несчастные случаи, срыв расписания движения железнодорожного транспорта. Вполне закономерно, что в таких обстоятельствах государство обязано принять меры превентивного и воспитательного воздействия, исключающие возможные человеческие жертвы, экономические убытки и рост тюремного населения.

– Когда появляются экспрессивные рассуждения, критикующие усиление административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, я привожу статистику: в прошлом году в республике было зарегист­рировано свыше 31 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых более 40 тысяч граждан пострадали и 2,5 тысячи погибли, рост пострадавших по сравнению с 2023 годом составил 109 процентов, – отмечает Виталий Хан. – По этой причине воспитание водителей в духе соблюдения правил безопасного управления транспортным средством охраняет самих правонарушителей от тяжелых психологических потрясений и моральных обязательств, а общество в целом – от случайных трагедий.

И если в локальном фокусе увеличение штрафа за нарушение ПДД выглядит излишне карательной мерой, то в условиях глобального состояния безопас­ности на дорогах эти штрафы обретают уже иной, правовой и даже гуманный смысл.

– В свою очередь полагаю, что государству необходимо обратить особое внимание на повышение правовой грамотности населения, развитие правовой культуры общества, осуществление правовой пропаганды с реальными практическими примерами, иллюстрирующими негативные последствия нарушения закона, причиняющие ущерб обычным гражданам, – считает Виталий Хан.

Автолюбители в лидерах по штрафам

В последние годы в КоАП РК было внесено множество изменений, усиливших административную ответственность за ряд правонарушений. Например, ужесточены меры наказания в сфере дорожного движения, которые касаются превышения скорости и управления в состоянии опьянения, а также повторных нарушений. Усилена ответственность и за правонарушения в сфере благоустройства, экологии, соблюдения тишины, обращения с животными. Увеличены штрафы в налоговой и предпринимательской сферах.

Эти меры естественным образом повлекли за собой и рост фактов наложения административных взысканий. В 2024 году Казахстан действительно поставил своеобразный антирекорд: по данным Генпрокуратуры, количество зарегистрированных административных дел превысило 15 млн, что на 37% больше, чем в 2023-м.

– Если же оглянуться на десятилетие назад, то прирост и вовсе впечатляет – более чем в 3,5 раза, – приводит статистику ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Марат Жумагулов. – Увеличивается и число самих правонарушителей: только за 2024 год к ответственности привлекли 14,6 миллиона человек. Причем абсолютное большинство из них – это обыч­ные граждане. Рост за десятилетие – почти в четыре раза!

Что касается лидеров по типам правонарушений, то почти половина всех штрафов приходится на нарушения правил дорожного движения. Эта категория принесла в казну 139,4 млрд тенге, а уровень взыскания здесь один из самых высоких – 89,8%. Вторую строчку занимают налоговые нарушения, третье мес­то досталось нарушителям общест­венного порядка и норм нравственности.

– Если же взглянуть на ситуа­цию в пересчете на каждого экономически активного граж­данина, то в среднем на одного приходится полтора административного штрафа общей суммой около 33 тысяч тенге. А у водителей, их 6,3 миллиона, по данным на декабрь 2023 года, и вовсе по два штрафа в среднем на каждого, – приводит цифры Марат Жумагулов. – Это указывает на более глубокие проблемы: низкую правовую культуру, слабую профилактику, а также восприятие административных мер как репрессивных, а не воспитательных.

Получается, что значительная часть граждан сталкивается с административными взысканиями по причине банального отсутствия информации о требованиях закона и неразвитых навыков правового поведения.

– Так, по данным исследования общественного фонда «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан», около 40 процентов респондентов попросту не знают точных правил благоустройства, что часто приводит к штрафам за выброс мусора или нарушение тишины, – комментирует эксперт. – Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК», подписанный 10 января 2025 года, вводит поэтапные изменения: с 1 января, 22 января, 13 марта, 1 июля, 1 сентября 2025 года, а отдельные положения – с 2026-го и даже 2027 годов. Изменения эти касаются нарушений ПДД, охраны и безопаснос­ти труда, защиты персональных данных, прав потребителей и предпринимателей, валютного регулирования, декларирования доходов, экологической и пожарной безопасности. Таким образом, тезис о «перегруженности общества штрафами» имеет под собой основания. Однако корень проблемы не столько в самих штрафах, сколько в дисбалансе между контролем и просвещением, а также в восприятии административной практики как несправедливой и казенной.

Нужна системная переоценка

Чтобы идеология «Закон и Порядок» не ассоциировалась в общественном сознании с карательностью, а вызывала ощущение справедливости, необходима системная переоценка подходов к административному принуждению, считает эксперт.

– На мой взгляд, следует смес­тить акцент на профилактику правонарушений, а возможность вынесения предупреждения при малозначительности нарушения должна использоваться шире. Также следует активно внедрять общественные работы как альтернативу штрафам. Необходимо минимизировать субъективизм в административном производстве через цифровые механизмы фиксации и обжалования правонарушений. А создание единой информационной базы административной ответственности с доступом для граждан повысит доверие к системе, – уверен Марат Жумагулов.

Кроме того, штрафы должны быть соразмерны характеру правонарушения, уровню дохода и конкретным обстоятельствам. Поэтому, как отмечает эксперт, следует расширить спектр альтернативных мер воздействия. Нельзя забывать и о том, что правовая культура должна развиваться через долгосрочные программы просвещения, особенно среди молодежи, предпринимателей, жителей сельской местности.

– Важно внедрить механизмы оценки качества админист­ративной практики: опросы граждан, анализ жалоб, кейс-анализ решений. Это позволит выявлять перегибы и устранять их на ранней стадии, – предлагает эксперт. – Резюмируя, отмечу, что принцип «Закон и Порядок» должен ассоциироваться не со «штрафстаном», а с эффективной справедливой системой административной ответственности, где гражданин чувствует уважение к себе и уверенность в справедливости закона. Ведь цель государственной правовой политики – не устрашение, а обеспечение верховенства закона через уважение.