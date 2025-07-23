С открытием кампуса поздравили аким области Жетысу Бейбит Исабаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что по поручению Президента в Казахстане открываются филиалы зарубежных вузов. Политехнический университет Марке – один из лучших по подготовке специалистов в области биомедицины, социальных наук и менеджмента. И отрадно, что казахстанские юноши и девушки могут получить высшее образование по мировым стандартам не выезжая за рубеж.