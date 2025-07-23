Образование по мировым стандартам
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В Талдыкоргане открылся учебный кампус Политехнического университета Марке. Здание, рассчитанное на 480 мест, с лабораториями, административными помещениями и конференц-залами построили для итальянского вуза на территории рядом с корпусом Жетысуского университета им. И. Жансугурова. Напомним, об открытии филиала два учреждения договорились в октябре 2023 года, а также о двудипломной образовательной программе, разработке совместных научных исследований, обмене профессорско-преподавательским составом и студентами в рамках академической мобильности.