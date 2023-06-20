Образованные люди – капитал страны

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Наталья Денисова

В Кызылорде в университете им. Коркыта-ата идет работа над созданием Школы искусственного интеллекта.

Такое решение было принято пос­ле визита казахстанской делегации в Южную Корею. «Члены делегации приняли участие в ряде деловых встреч, презентовали инвестиционные возможности региона, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Поскольку достижения Кореи в сфере биотехнологий, медицины, искусственного интеллекта известны во всем мире, особое внимание было уделено совместным проектам в области образования и науки».

Большая совместная работа намечена у региона с Сеульским национальным научно-техническим университетом.

«Кызылординская делегация встретилась с президентом Сеульского национального научно-технического университета господином Ли Дон Хуном, – сообщили в акимате области. – В ходе встречи Сеульский национальный научно-технический университет и Кызылординский государственный университет имени Коркыта-ата подписали меморандум о сотрудничестве. Для развития двустороннего сотрудничества в области высшего образования между Южной Кореей и Казах­станом в нынешнем году разработан ведущий университетский проект. Он одобрен Правительством Республики Корея, на его реализацию будет выделен грант на сумму около миллиарда тенге. Эти деньги пойдут в том числе и на создание в университете имени Коркыта-ата Школы искусственного интеллекта.

Также идут переговоры об открытии в Кызылорде филиала одного из ведущих южнокорейских вузов. На встрече с президентом университета Шинхан господином Кан Сон Чонгом обсуждалось предложение открыть филиал этого вуза в Кызылорде. В июле президент Шинханского университета приедет в приаральский регион, и в ходе повторной встречи планируется уточнение специальностей, которым специалисты смогут обучать казахстанских студентов в новом филиале.

#Образование #школа #Кызылорда #ИИ

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