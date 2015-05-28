Общий евразийский рынок – «окно» возможностей для бизнеса

519
Беседовал Анатолий МИХАЙЛОВ
– Создание Евразийского экономического союза преду­сматривает дальнейшую интеграцию в рамках общего рынка. В настоящее время с учетом расширения общий рынок ЕАЭС включает в себя 182,1 миллиона человек с валовым внутренним продуктом в 2,2 триллиона долларов и внешнеторговым оборотом в 1 триллион долларов. Данные показатели характеризуют огромный потенциал для развития казахстанского экспорта.
Договором о ЕАЭС созданы все условия для роста объемов взаимной торговли и инвестиций, развития деловых связей между странами.
Вместе с тем Евразийский экономический союз начал свою работу в крайне непростых внешних условиях. Поэтому результаты 2015 года могут быть не столь масштабны и очевидны, как в предыдущие годы. Если говорить о конкретных цифрах, то в I квартале 2015 года объем экспорта Республики Казахстан в страны ЕАЭС снизился на 31,1%.
Однако эти цифры напрямую не связаны с созданием Евразийского экономического союза. Свое влияние оказывает кризисный фон развития мировой экономики. Казахстанское бизнес-сообщество участвовало в переговорном процессе и в целом в выработке позиции Казахстана по различным разделам договора.
– Можно ли более подробно рассказать о проведенной работе? Все ли предложения НПП были приняты и вошли в проект договора?
– Бизнес-сообщество Казахстана через Национальную палату предпринимателей РК напрямую участвовало в выработке казахстанской позиции по проекту Договора о ЕАЭС. Сейчас мы также вовлечены в разработку документов в соответствии с Договором о ЕАЭС.
Мы искренне благодарим Правительство страны за предоставленную возможность на самом высоком уровне участвовать в переговорном процессе и отстаивать интересы бизнеса.
Палата официально внесла в Правительство свыше 120 замечаний и предложений по проекту Договора о ЕАЭС. В итоге около 90%, то есть подавляющее большинство, предложений бизнеса стали официальной позицией казахстанской переговорной группы и вошли в итоговую редакцию Договора о ЕАЭС.
Ключевым достижением можно считать то, что нам удалось не допустить сужения возможностей применения государственной поддержки предпринимательства.
Пересмотрены ранее существовавшие договоренности в рамках Единого экономического пространства, и мы добились права применять специфические промышленные субсидии без предварительного согласования с Евразийской экономической комиссией.
В перечень изъятий по спецсубсидиям были включены действующий режим «свободного склада», вопрос о промышленной сборке, а также субсидирование по «Дорожной карте бизнеса-2020».
Также закреплена возможность реализации политики поддержки отечественных поставщиков при госзакупках, закупках квазигосударственного сектора, недропользователей. Данные изъятия будут действовать до окончания переходных периодов в соответствии с условиями присое­динения Республики Казахстан к ВТО.
Нам удалось вернуть на национальный уровень вопрос установления исключительных тарифов, которые ранее в рамках законодательства ТС предусматривались на уровне комиссии. То есть сейчас каждая страна сама устанавливает исключительные тарифы.
В условиях спада деловой активности возможность определения понижающего коэффициента на перевозки на том или ином участке является одним из наиболее эффективных инструментов поддержки оте­чественных производителей.
– Какие еще возможности существуют для бизнеса в рамках Договора о ЕАЭС? Реа­лизуется ли на деле принцип свободного движения товаров, услуг, капитала и труда?
– Хочу заметить, что в основе Договора о Евразийском экономическом союзе лежит договорно-правовая база Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Основным принципом ЕАЭС является обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
В части движения товаров существенных изменений для предпринимателей не произошло, поскольку Таможенный союз продолжил свою работу.
Стоит отметить, что Договором о ЕАЭС обеспечивается открытие рынка государственных закупок через предоставление национального режима поставщикам других государств-членов.
Важно, что мы обозначили сроки создания общих рынков в отдельных отраслях экономики. К примеру, с 1 января 2016 года начнут работу общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий, с 1 июля 2019 года – общий электроэнергетический рынок, с 1 января 2025 года – общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.
Договором о ЕАЭС были заложены концептуально новые подходы в сфере регулирования торговли услугами. С 1 января 2015 года в 43 секторах услуг начал действовать Единый рынок услуг. В этих секторах услуг предпринимателям государств – членов ЕАЭС предоставлен максимальный уровень свободы для поставки и получения услуг. Предприниматели могут оказывать услуги без дополнительного учреждения юридического лица, а также имеют право на взаимное признание лицензий, разрешений и квалификаций.
Осуществление инвестиций в рамках ЕАЭС предполагает предоставление национального режима, защиту прав инвес­торов, возмещение ущерба и гарантии. В Договоре о ЕАЭС прямо прописан порядок разрешения инвестиционных споров.
Именно в развитии инвестиционного сотрудничества мы видим окно возможностей в рамках ЕАЭС, поскольку у Казахстана наиболее привлекательная регуляторная среда. Это связано прежде всего с низким налогообложением, упрощенным администрированием, процедурой регистрации бизнеса, развитием электронных услуг.
Важным направлением также является создание общего рынка финансовых услуг. В 2025 году в Казахстане планируется создание наднацио­нального органа по регулированию финансового рынка. Принимая во внимание планы по созданию финансового цент­ра «Астана», наднациональный орган по регулированию финансового рынка будет расположен в городе Астане.
– Каковы экономические результаты ЕЭП?
– В целом объем взаимной торговли товарами в рамках ЕАЭС за 2014 год составил 57,4 миллиарда долларов, что на 11% ниже уровня 2013 года.
Негативное влияние на взаимную торговлю Казахстана со странами ЕАЭС оказывают нестабильные внешние условия. При этом стоит отметить, что падение мировых цен на сырье приводит к тому, что по отдельным товарам товарооборот в денежном выражении сокращается, но физические объе­мы продолжают расти.
Вместе с тем можно отметить изменение структуры экспорта в сторону увеличения доли обработанных товаров. Также растет экспорт продовольственных товаров в страны ЕАЭС: зерно, мясо, молоко, кондитерские изделия.
Выход на евразийский рынок является дополнительным конкурентным преимуществом в борьбе за привлечение иностранного капитала. В 2014 году в Казахстан было привлечено 23,9 миллиарда долларов от иностранных прямых инвесторов. Из России в Казахстан вложено 1,5 миллиарда долларов в виде прямых инвестиций: для сравнения в 2010 году сумма была в 1,5 раза меньше.

