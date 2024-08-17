Обсуждены перспективы укрепления сотрудничества аппаратов Сената парламента Казахстана и Милли Меджлиса Азербайджана

Парламент
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Члены делегации аппарата Сената парламента Республики Казахстан провели рабочие встречи с коллегами Милли Меджлиса Азербайджана, передает Kazpravda.kz

фото: parlam.kz

Основной темой обсуждения в ходе встречи руководителей аппаратов Палат парламентов Максима Споткай и Фарида Гаджиева стали вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия и развитие сотрудничества.

Максим Споткай отметил ключевую роль Глав государств в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, подчеркнув важность регулярных визитов на высшем уровне. Также отмечена важность активного взаимодействия Парламентов для укрепления двусторонних отношений.

Фарид Гаджиев в своем выступлении особо подчеркнул важность укрепления многовековых дружественных и братских отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на общих исторических и культурных корнях.

Члены делегации Аппарата Сената Парламента Казахстана также ознакомились со структурой Милли Меджлиса и его Аппарата, избирательной системой в стране, процессом законотворчества, работой действующих комитетов и комиссий, партийной представленностью и внешними связями Парламента, а также поделились опытом работы Сената и его Аппарата.

Кроме того, делегация Казахстана посетила административное здание Парламента Азербайджана и ознакомилась с условиями работы депутатов, в том числе с залом пленарных заседаний и «Уголком Победы», а также посетила могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

#казахстан #международное сотрудничество #Азербайджан

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