Обсуждены перспективы укрепления сотрудничества аппаратов Сената парламента Казахстана и Милли Меджлиса Азербайджана

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Основной темой обсуждения в ходе встречи руководителей аппаратов Палат парламентов Максима Споткай и Фарида Гаджиева стали вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия и развитие сотрудничества.

Максим Споткай отметил ключевую роль Глав государств в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, подчеркнув важность регулярных визитов на высшем уровне. Также отмечена важность активного взаимодействия Парламентов для укрепления двусторонних отношений.

Фарид Гаджиев в своем выступлении особо подчеркнул важность укрепления многовековых дружественных и братских отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на общих исторических и культурных корнях.

Члены делегации Аппарата Сената Парламента Казахстана также ознакомились со структурой Милли Меджлиса и его Аппарата, избирательной системой в стране, процессом законотворчества, работой действующих комитетов и комиссий, партийной представленностью и внешними связями Парламента, а также поделились опытом работы Сената и его Аппарата.

Кроме того, делегация Казахстана посетила административное здание Парламента Азербайджана и ознакомилась с условиями работы депутатов, в том числе с залом пленарных заседаний и «Уголком Победы», а также посетила могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов.