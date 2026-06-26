Парламент принял отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год

В отчетном периоде правительством обеспечено исполнение ключевых бюджетных обязательств, сохранена социальная направленность расходов, продолжена реализация национальных проектов, а также приняты меры по поддержке экономического роста, повышению доходов населения и укреплению устойчивости государственных финансов

Фото: пресс-служба правительства РК

На совместном заседании палат Парламента депутаты приняли отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По итогам 2025 года экономика Казахстана сохранила устойчивую положительную динамику: рост ВВП составил 6,5%, а в стоимостном выражении его объем увеличился на $15 млрд. На фоне экономического роста среднемесячная заработная плата достигла 442 тыс. тенге, при этом уровень безработицы в течение года сохранялся на уровне 4,6%. Доля оплаты труда в ВВП ориентировочно превысила 30%. В дальнейшем работа будет направлена на приближение данного показателя к среднемировому уровню в 40%.

«Правительство не рассматривает рост экономики как самоцель. Это средство для достижения основной цели – повышения благосостояния всех казахстанцев. Но это очень важное средство и мы должны обеспечивать динамичный экономический рост, чтобы достичь основной цели. Экономика Казахстана динамично растет, ориентировочно на 5% ежегодно. Надо стимулировать экономический рост, чтобы обеспечить рост всех других показателей. В прошлом году в сентябре на пике инфляция достигала показателя 12,9%. В результате принимаемых мер Правительством, Национальным банком и другими заинтересованными структурами, по итогам пяти месяцев текущего года показатель инфляции снизился до 10,4%. В ближайшее время мы планируем снизить инфляцию ниже 10%», –– подчеркнул Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В 2025 году республиканский бюджет был исполнен с сохранением баланса между устойчивостью доходной базы и выполнением приоритетных обязательств государства. Поступления составили 21,4 трлн тенге, или 99% к плану. При этом собственные доходы без учета трансфертов достигли 15,3 трлн тенге, а налоговые поступления увеличились на 2,2 трлн тенге, или на 17,5%. Это создает основу для дальнейшей работы по расширению ненефтяной доходной базы, повышению качества налогового администрирования и сокращению неэффективных льгот.

Расходная часть бюджета также была исполнена на уровне 99% и составила 25,5 трлн тенге. В полном объеме выполнены все социальные обязательства государства: направлено 9,3 трлн тенге, включая 5,9 трлн тенге на выплату пенсий и пособий и 2,1 трлн тенге на финансирование Фонда обязательного социального медицинского страхования.

Значительный объем средств был направлен на поддержку регионов – 7,7 трлн тенге. Вместе с тем зависимость местных бюджетов от республиканского бюджета в 2025 году составила 50%, что подчеркивает необходимость дальнейшего укрепления доходной самостоятельности регионов.

Продолжается работа по укреплению Национального фонда как одного из ключевых инструментов долгосрочной финансовой устойчивости страны. Активы Нацфонда на конец 2025 года составили $73,8 млрд, в том числе активы валютного портфеля в размере $63,9 млрд. В рамках программы «Нацфонд – детям» в 2026 году детям начислено по $130, а общая сумма начислений за три года достигла $370. Совместно с Национальным банком также прорабатывается механизм управления невостребованными средствами.

В рамках развития социальной инфраструктуры и человеческого капитала завершено строительство 198 школ и 655 объектов здравоохранения. Для студентов введено 30 общежитий более чем на 10 тыс. мест. Обеспеченность местами в общежитиях расширена для 7,5 тыс. студентов колледжей, а также 23,6 тыс. студентов вузов, магистрантов и докторантов.

Продолжается работа по развитию цифровой экономики и подготовке кадров для новых отраслей. На базе 20 вузов начата подготовка специалистов по искусственному интеллекту, по программе «Болашак» внедрена отдельная квота. В экосистеме Astana Hub зарегистрировано более 2,2 тыс. компаний.

В строительном секторе объем ввода жилья за счет всех источников достиг 20,1 млн м2. При этом для социально уязвимых слоев населения приобретена 5 141 единица жилья.

Особое внимание уделено развитию транспортно-логистического потенциала страны. Общий объем транзитных перевозок грузов всеми видами транспорта составил 39,1 млн тонн, что на 18% выше уровня 2024 года. Завершено строительство железнодорожных проектов «Достык — Мойынты» и обходной железнодорожной линии города Алматы, продолжено строительство железных дорог «Дарбаза – Мактаарал» и «Бахты – Аягоз». Реализация этих проектов позволит увеличить объем транзитных перевозок на 60%, а скорость поездов – на 50 км в час.

Параллельно продолжена модернизация дорожной и пассажирской инфраструктуры. Всеми видами работ охвачено порядка 13 тыс. км автодорог. За счет субсидирования железнодорожных и авиамаршрутов перевезено более 16,7 млн пассажиров.

В 2025 году также усилена поддержка агропромышленного комплекса. Объем финансирования отрасли достиг 1,1 трлн тенге, что на 172 млрд тенге превышает показатель предыдущего года. Наряду с этим продолжена работа по улучшению инвестиционного климата: приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 14,5%, или на $2,6 млрд, и составил $20,5 млрд. Для дальнейшего расширения инвестиционной активности Инвестиционным штабом в прошлом году урегулированы проблемные вопросы по 126 проектам на сумму 70 млрд тенге.

Правительство продолжит работу по повышению эффективности бюджетных расходов, укреплению устойчивой доходной базы и безусловному исполнению социальных обязательств. Особое внимание будет уделено реализации поручений Главы государства, направленных на рост благосостояния населения, развитие регионов и обеспечение устойчивого экономического роста.