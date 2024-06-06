Объявлены имена первых победителей чемпионата Азии по шоссейному велоспорту

Спорт
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6 июня в рамках чемпионата Азии по шоссейному велоспорту состоялся ежегодный Конгресс Азиатской конфедерации велоспорта (АСС) с участием глав национальных федераций, входящих в состав объединения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации МКИ РК

На конференции с приветственной речью выступил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев. Глава ведомства подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для формирования имиджа страны, и выделил наиболее значимые вехи в истории казахстанского велоспорта.

В рамках конгресса участники рассматривали актуальные вопросы, касающиеся деятельности Азиатской конфедерации велоспорта. По традиции обсуждался финансовый отчет за прошлый год. Вопрос, касающийся выбора страны, которой будет передана эстафета проведения следующего чемпионата Азии, остался открытым. По словам участников, Индия и Индонезия борются за право проведения престижного спортивного мероприятия.

В процессе обсуждения обозначенных тем главы национальных федераций Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана отметили высокий профессионализм казахстанских велогонщиков и поддержали идею президента КФВС Раимбека Баталова относительно открытия обучающих центров в Казахстане.  В свою очередь, глава Казахстанской Федерации велоспорта подчеркнул особую значимость мероприятия, которое будет способствовать развитию велоспорта, и вместе с тем положительно скажется на продвижении бренда Казахстана как привлекательной туристской дестинации.

Собрание завершилось церемонией вручения наград. Президент АСС Осама Ахмед Абдулла аль Шафар поблагодарил главу КФВС Раимбека Баталова за активное участие в деятельности международной организации. Президент Казахстанской Федерации был удостоен медали за особый вклад в развитие азиатского велоспорта.

Тем временем соревнования первого дня завершились победой казахстанских спортсменов по трем направлениям. Золотых медалей были удостоены велогонщики по смешанным эстафетам среди элиты, юниоров и юниорок.

Высоких показателей достигли парагонщики, чья соревновательная программа уложилась в 1 день, нашу страну представляли 5 экипажей в категории В (по зрению) – 3 тандема у мужчин и 2 – у женщин, а также 1 казахстанец выступил в категории С (опорно-двигательный аппарат). Это Павел Бабенко.

В итоге мужчины (категория B) заняли весь пьедестал:

1 место тандем: Сейтжан Кенжегул - Лаврентьев Антон

2 место: Малыгин Александр-Дэвид Кусаков

3 место: Талим Дастан - Нурпеисов Максат

У женщин (категория B):

1 место  тандем: Кайнарова Жулдыз -Чугай Ульяна

2 место: Калиева Асель - Нургали Айгерим

В категории С Павел Бабенко завоевал серебро, уступив 1-ю строчку Бехрузу Ферзаду из Ирана, третьим финишировал узбекистанец Аброр Ибраимов.  

Напомним, что в эти дни (5-12 июня) в Казахстане впервые проводится чемпионат Азии по шоссейному велоспорту. Алматы принимает около 500 спортсменов из 27 стран, входящих в состав Азиатской конфедерации велоспорта.  

В рамках континентального первенства проходят ХLIII чемпионат Азии по велоспорту, XXIX чемпионат Азии среди юниоров, ХІ чемпионат Азии по паравелоспорту, а также чемпионат Азии среди ветеранов и любителей.

Организаторами масштабного спортивного мероприятия выступили: акимат г.Алматы, Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК, АО «ФНБ «Самрук Казына», Фонд поддержки спорта Sport Qory, АО «Группа компаний «Аллюр».

#Спорт #чемпионат #велоспорт

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