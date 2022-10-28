Объявлены победители Национальной премии "URKER - 2022"

Министерство информации и общественного развития РК опубликовало список победителей Национальной Премии в области печатной, радио, интернет-журналистики «URKER - 2022», сообщает Kazpravda.kz.
В конкурсе принимали участие республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики.
В этом году в шорт-лист вошли 52 номинанта.
Победители престижной Премии в области журналистики по номинациям:
Лучшая фотография года: Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz;
Лучший репортаж года: Анар Коныс – Aikyn.kz;
Лучший материал на социальную тему: Наима Нурали – Halyq-uni.kz;
Лучший аналитический материал года: Валентина Козыбакова – газета «Маңғыстау»;
Лучшее журналистское расследование года: Казбек Куттымуратулы – республиканская газета «Egemen Qazaqstan»;
Лучшее интервью года: Ая Омиртай – Halyq-uni.kz;
Лучший материал на международную тему: Сауле Исабаева – Qmonitor.kz;
Лучший проект на радиостанции: «Ой – түйін» – Qazaq radiosy;
Лучший новостной портал года: Zakon.kz;
Лучшее региональное СМИ: газета «Saryarqa samaly»;
Специальная премия имени Батыра Казыбаева: Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz;
Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова: проект «Қырғыз әдебиеті» – журнал «Таң-Шолпан»;
Специальная премия имени Шерхана Муртаза: Кали Сарсенбай – газета «Ана тілі».