Очередную ярмарку вакансий проведут в столице

Общегородская ярмарка вакансий состоится в столичном Дворце «Жастар» 21 октября. Участие в ней примут свыше 50 работодателей, передает официальный сайт акимата Астаны.

21 октября текущего года с 14.00 до 17.00 часов будет проводиться общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан с целью трудоустройства на свободные рабочие места, где примут участие более 50 работодателей. Ярмарка вакансий пройдет в ГККП «Дворец Жастар» акимата города Астаны по адресу проспект Республики, 34.