Один из мостов Астаны закроют на ремонт

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования Астаны сообщил о частичном перекрытии моста по проспекту Улы Дала, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу центра.

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По согласованию с Управлением административной полиции ДП города Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем о проведении работ по ремонту основания деформационного шва на мосту по пр. Улы Дала.

В связи с этим с 16 сентября по 15 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному мосту.

При этом, движение по одной из сторон моста будет организовано в обоих направлениях.

Работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.