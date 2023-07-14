Одиннадцать автобусных маршрутов временно изменили схемы движения в Астане
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В транспортной компании просят жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.
В пресс-службе ТОО "City Transportation Systems" сообщили об изменении схем движения одиннадцати автобусных маршрутов из-за ремонта дорог в Астане, передает Kazpravda.kz.
"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5, 5А, 8, 9, 13, 22, 22А, 33, 40, 72, 73", -0 говорится в сообщении.
В компании попросили жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.
С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже.