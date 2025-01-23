Одним – пышки, другим – шишки?..

Дело, как это часто бывает, в деньгах. Предприниматели полагают, что из-за финансовой составляющей государственно-частного партнерства частные детские сады в регионе на грани закрытия.

Председатель отраслевого совета по частному образованию при палате предпринимателей региона Маржан Ахмеджанова на внутреннем совещании говорила коллегам о том, что в 2010 году, когда по всей стране катастрофически не хватало дошкольных организаций, Правительство обратилось к бизнесу с просьбой строить и открывать детсады, пообещав оказать финансовую поддержку.

– В тот год охват детей дошкольным обучением и воспитанием по региону составлял всего 16,7 процента, – привела она цифры. – Но благодаря тому, что бизнес откликнулся на призыв, потребность населения в детских садах была постепенно удовлетворена, и на начало 2025 года охват детей дошкольным обу­чением – свыше 98 процентов.

Государство и частники в дошкольном образовании – парт­неры.

«Это подразумевает, что государство берет на себя обязательство перед бизнесом по возмещению всех затрат на содержание зданий дошкольных организаций, выплаты зарплат сотрудникам, налоги, коммунальные услуги, приобретение товаров и услуг в объеме норм подушевого финансирования, – уточнили в пресс-службе палаты предпринимателей области Жетысу. – Но если бизнес доб­росовестно выполняет взятые на себя обязательства, стараясь придерживаться государственного общеобязательного стандарта, предъявляемого к организациям образования, то государство при финансировании детских садов частной формы собственности не учитывает ряд обязательств, которые предприниматель имеет перед своим персоналом. Это выплата доплат за квалификационные категории педагогам, выплата специализированной охране, поэтапное повышение заработной платы техперсоналу».

В государственных детсадах все эти выплаты существуют.

– Очевидный факт неравенства финансирования педагогов в частных дошкольных организациях в сравнении с государственными ведет к ежегодному оттоку квалифицированных педагогов из частных детских садов, – посетовала Маржан Ахмеджанова. – Мы неоднократно обращались в Министерство просвещения, чтобы наших педагогов персонифицированно финансировали из республиканского бюджета, как и педагогов государственных садов. Решения этой проблемы нет. Министерство просвещения каждый раз вопрос делегирует местным исполнительным органам. А они его не решат. Если министерство будет продолжать игнорировать потребности частных дошкольных организаций, то нам сложно будет удержать бизнес на плаву, и тогда частные детские сады будут закрываться.

Педагоги последних недополучают в зарплате и не молчат об этом. Воспитатель частного детского сада с 25-летним стажем Татьяна Луценко, к примеру, рассказывает:

– В 2021 году я получила квалификационную категорию «педагог-исследователь». В соответствии с приказом об аттестации должна была получать надбавку в виде 40 процентов к должностному окладу, однако эту надбавку педагоги частных детских садов, защитившие квалификационные категории, не получают, потому что она не заложена в формулу подушевого финансирования. Чем воспитатели частных детских садов отличаются от своих коллег, которые работают в государственных детских садах? Частные дошкольные организации обеспечивают государственный заказ. Мы готовим детей к школе на основании общепринятых нормативных документов. Каждые пять лет проходим аттестацию, участвуем в респуб­ликанских, региональных и международных конкурсах, у нас есть достижения и награды. Нагрузка у воспитателей частных детсадов такая же, как и у наших коллег в государственных, но высококвалифицированные кадры, конечно, предпочитают работать в государственных. Причину я уже назвала. Вопрос к Минис­терству просвещения: почему труд педагогов в дошкольных организациях частной формы собственности обесценивается?.