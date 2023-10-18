Оглашен приговор по делу о похищении людей и вымогательстве в Павлодарской области

Четырех жителей Аксу осудили за похищение людей, вымогательство и грабеж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города

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П., К., М., Р. судили за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно с применением насилия, опасное для здоровья (пункты 1, 2, 3 части 2 статьи 125 УК), грабежа (часть 1 статьи 191 УК), вымогательства, совершенного неоднократно с целью получения имущества в крупном размере (пункт 2 части 3 статьи 194 УК).

9 ноября 2022 года П. и К. насильно похитили Г. В тот же день они и М., Р. похитили Б.В.

Похитители доставили потерпевших в гараж, избили их и, угрожая насилием, потребовали передать им квартиру, автомашину и 2 млн тенге.

Позже П., К., М. в квартире супруги Б.В. стали вымогать у нее деньги, квартиру и автомобиль за нераспространение сведений, могущих причинить существенный вред потерпевшему.

11 ноября 2022 года П. с телефона Б. отправил сообщение П.М. с требованием передать 7 млн тенге, угрожая распространением порочащих его сведений.

Также П. открыто похитил у Г. 19 тысяч тенге.

Подсудимые вину не признали.

Суд назначил П. и К. по 8 лет лишения свободы, М. – 7,4 года заключения, Р. – 7 лет колонии.

Приговор в силу не вступил.

Вынесено частное постановление по факту дачи потерпевшими Г. и Б. заведомо ложных показаний, которое направлено в прокуратуру Павлодарской области.