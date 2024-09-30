Окна роста

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Центр Aqmola Invest открылся в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новая структура организована с целью комплексного сопровождения инвесторов – от идеи проекта до ввода объекта в эксплуатацию. К слову, в центре, работавшем все это время в пилотном режиме, проведено уже 23 встречи, 13 из которых с иностранным участием.

В церемонии открытия участвовали заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева, председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Ержан Елекеев, генеральный директор KAZENERGY Алибек Куантыров, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в РК Отто Иван Рона, а также представители компаний из Венгрии и Китая.

– Создание Aqmola Invest – это шаг к укреплению экономического потенциала Акмолинской области. Взаимодействие с инвесторами и получение государственных услуг осуществляются здесь по принципу «одного окна». Это приведет к дальнейшему формированию благоприятного инвестиционного имиджа региона, – отметил на церемонии открытия глава региона Марат Ахметжанов.

В тот же день в центре был подписан ряд соглашений о сотрудничест­ве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 76 млрд тенге. Венгерская компания Globalia Ltd намерена создать в Аршалынском районе сельскохозяйственный технологический парк на основе углеродного земледелия. Китайская компания Beijing Ruiheyuan Construction Engineering Co.Ltd направит инвес­тиции на строительство заводов по переработке ТБО в Акмолинской области. Предприятие ZhasTol-Stroy планирует строительство завода по производству автоклавного газобетона.

Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY подписала Меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивого развития с акиматом области. Реализация этих инвестиционных проектов позволит создать дополнительные рабочие мес­та и существенно пополнить бюджет области.

Добавим, что в Аршалынском райо­не действует индустриальная зона республиканского значения Aqmola – передовая производственная площадка.

#инвестиции #открытие #центр

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