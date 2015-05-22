Около 1 тысячи сайгаков погибло в Акмолинской области

Почти тысяча сайгаков пала в степях Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
По сведениям на 12.40 21 мая, в приграничной территории Кумсуатского сельского округа Жаркаинского района и Терсаканского сельского округа Жаксынского района произошел падеж диких сайгаков в количестве около 1 тыс. голов.
Со вчерашнего дня на месте работает комиссия по подсчету точного количества погибших животных в составе оперативных групп Жаркаинского и Жаксынского районов. Ветеринарно-санитарной службой Жаксынского района проводится эпизоотическое обследование и отбор проб патологического материала от павших животных на анализ.
Напомним, что накануне также стало известно об увеличившемся
числе павших сайгаков в Костанайской области – до 27,7 тыс.
По данным Национального референтного центра по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, предварительной причиной гибели сайги является пастереллез
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