Около 13 тыс. случаев заражения малярией зафиксировано на западе Судана

Около 13 тыс. случаев заражения малярией выявили в городе на западе Судана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Город Эль-Фашер в провинции Северный Дарфур столкнулся с риском коллапса системы здравоохранения, в связи с тем, что ранее, большинство больниц города приостановили работу из-за апрельских вооруженных столкновений в стране, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на местные власти.

Гендиректор минздрава Северного Дарфура заявил о нехватке лекарств против малярии и недостаточной поддержке для борьбы с эпидемиями. С 15 апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией.