Около 34 тыс. полицейских следят за порядком в день выборов президента – МВД

В МВД рассказали об обстановке в день выборов президента Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев на телемарафоне доложил о спокойной обстановке за первую половину дня выборов президента страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Жандос Мураталиев сообщил, что правоохранительные органы по всей республике обеспечивают соблюдение правопорядка.

«Сегодня, в день выборов, за полдня в стране наблюдается спокойная обстановка. В порядка 10 тыс. избирательных участках 20 тыс. полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тыс. полицейских», - отметил он.