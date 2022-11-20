Около 34 тыс. полицейских следят за порядком в день выборов президента – МВД
Общество
В МВД рассказали об обстановке в день выборов президента Казахстана.
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев на телемарафоне доложил о спокойной обстановке за первую половину дня выборов президента страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Жандос Мураталиев сообщил, что правоохранительные органы по всей республике обеспечивают соблюдение правопорядка.
«Сегодня, в день выборов, за полдня в стране наблюдается спокойная обстановка. В порядка 10 тыс. избирательных участках 20 тыс. полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тыс. полицейских», - отметил он.