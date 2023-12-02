2,7 тыс. организаций проверят на качество образовательных услуг

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Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК определены 2692 организации образования для профилактического контроля в 2024 году. Если ранее перечень учебных заведений составлялся госорганами в бумажной форме, то впервые с этого года использована автоматизированная система отбора.

Автоматизированная система отбора рисковых объектов образования интегрирована с другими информационными системами (НОБД, e-license, база НЦТ и др.). Сама процедура проводится по определенным критериям: качественный состав педагогов, материально-техническая база, ГОСО, типовые правила деятельности и др.

Так, при автоматической выборке в «рисковую» зону попали 2692 организации образования: 1 446 детских садов, 1149 школ и 97 колледжа, которые подлежат профилактическому контролю с посещением объекта.

"Автоматизация процедуры формирования списка на профилактический контроль позволяет исключить человеческий фактор при назначении проверок. Здесь необходимо отметить ключевую роль Национальной образовательной базы данных (НОБД), которая является основным источником сведений об организациях образования. Данная мера также повысит ответственность организации образования за своевременное и объективное заполнение данных в НОБД", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.

Работа проведена межведомственной группой в составе представителей МП, МНЭ, МЦРИАП. Перечень организаций образования будет размещен на официальных сайтах Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК и Генеральной прокуратуры до 25 декабря 2023 года.

