Оксана Чусовитина в 49 лет победила в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Легендарная узбекская спортсменка намерена выступить на своих девятых олимпийских играх, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсант

Фото: Ng Han Guan / AP

Оксана Чусовитина одержала победу в соревновании в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Баку. Судьи оценили выступление представительницы Узбекистана на 13,516 балла.

Серебряную награду в этапе завоевала словенка Тея Белак — у нее 13,366 балла, бронзовую — ее соотечественница Тьяса Кисселеф с результатом 13,283 балла.

Чусовитиной в этом году исполняется 50 лет. Она — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр.

Спортивную карьеру Чусовитина начала еще в составе сборной СССР в 1991 году.

Она выступала на восьми летних Олимпийских играх — в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 годах. Олимпийские игры-2024 в Париже спортсменка пропустила, она не смогла квалифицироваться на турнир из-за травмы.

В октябре прошлого года Чусовитина заявила, что примет участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.