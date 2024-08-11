Олимпиада: кто из казахстанцев поборется за медали

Сегодня на Играх в Париже выступят два последних наших спортсмена - борец вольного стиля в весе 97 килограммов Алишер Ергали попробует взять бронзу, а легкоатлетка Жанна Мамажанова пробежит женский марафон, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины. Марафон. Финал

Жанна Мамажанова

Начало: 11:00

Прямая трансляция: телеканал Qazsport

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

97 кг. Утешительный поединок

Алишер Ергали (Казахстан) - Амир Али Азарпира (Иран)

Начало: 14:00. 4-й поединок

Прямая трансляция: телеканал Хабар

Всего будут разыграны последние 13 комплектов медалей в 9 видах спорта – легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье, уточняет Спорт Шредингера.

Откроется соревновательный день стартом женского марафона, в котором традиционно ожидается успешное выступление африканских спортсменок. Из участниц олимпийского забега на дистанцию 42 километра 195 метров лучшие результаты в нынешнем сезоне имеют кенийка Перес Йепчипчир и спортсменки из Эфиопии Мегерту Алему и Тигст Ассефа. Старт женского марафона – в 11:00.

Из трех финалов дня в вольной борьбе особое внимание привлекает поединок тяжеловесов (весовая категория 97 килограммов), в котором золотую медаль будут оспаривать представляющий Бахрейн Ахмед Тажудинов и Гиви Мачарашвили из Грузии. Начало сессии финальных поединков в борьбе в 14:00.

В тяжелой атлетике последний комплект наград будет разыгран у женщин в весовой категории свыше 81 килограмма. На помост выйдет олимпийская чемпионка Игр-2020 Ли Вэньвэнь из Китая, которая попробует завоевать свою вторую золотую медаль Игр. Начало соревнований тяжелоатлеток в 14:30.

В игровых видах спорта в заключительный день Игр, пройдут, естественно только медальные матчи. Из четырех финалов 11 августа стоит выделить матч между сборными США и Франции в женском баскетболе. Ведь он может принести легендарной американке Дайане Таурази уже шестое олимпийское золото. Первый раз Таурази в составе сборной США одержала победу еще на Играх-2004 в Афинах, и теперь, 20 лет спустя, может установить удивительное достижение в олимпийской истории спортивных игр. Начало матча в 18:30.

Невероятно интересным обещать стать финальный матч в женском волейболе между командами США и Италии. Начало в 16:00.

В водном поло золото в исключительно принципиальном противостоянии разыграют сборные Сербии и Хорватии. Сербы – победители предыдущих Олимпийских игр, хорваты – действующие чемпионы мира. И финал между ними должен получиться просто огненным по эмоциям. Начало в 17:00.

В мужском гандбольном финале, в отличие от ватерпольного, есть фаворит – это сборная Дании, выигравшая три последних чемпионата мира. Для их соперников по финалу из сборной Германии сам выход в решающий матч олимпийского турнира – уже огромное событие, ведь команда этой страны последний раз боролась за золото Игр 20 лет назад. Начало в 16:30.

А в полночь в Париже начнется официальная церемония закрытия Олимпиады-2024.