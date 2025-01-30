Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили в Астане торгово-экономическое сотрудничество

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля достигла $24,2 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых между президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли.

Рассмотрены планы по расширению торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Внимание уделено реализации задач, нацеленных на укрепление взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспортной отрасли и др.

Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля достигла $24,2 млрд. В целях достижения договоренностей глав двух государств по доведению товарооборота до $30 млрд важным является расширение номенклатуры поставляемых товаров. Отмечены позитивные результаты реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы и обозначена целесообразность разработки обновленной программы на предстоящий период.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 5% и составил более $3,2 млрд.

В области промышленной кооперации на сегодня реализовано 99 казахско-российских проектов на $18,6 млрд. Рассмотрены перспективы реализации новых совместных проектов в Казахстане.

Высокими темпами развиваются транзитные перевозки через Казахстан. В этой связи внимание уделено развитию авто- и железнодорожной инфраструктур, а также открытию новых альтернативных маршрутов в сфере водного транспорта.

«Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина наше двустороннее сотрудничество выведено на качественно новый уровень. Важная задача – обеспечить полноценную практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Правительство Казахстана готово тесно взаимодействовать и развивать полноформатное сотрудничество по всем направлениям», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Казахстан — наш стратегический партнер и союзник. Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача правительств — обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами», — отметил Михаил Мишустин.

По итогам переговоров стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и продолжать совместную работу по всем направлениям.

#Казахстан #Россия #Правительство

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