Олжас Бектенов обсудил с бизнес-сообществом Павлодарской области меры господдержки реального сектора экономики

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с бизнес-сообществом Павлодарской области, в рамках которой были обсуждены меры поддержки отечественных производителей, нацеленные на реализацию поручений главы государства по построению сильной экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: UKIMET

В ходе встречи с предпринимателями региона Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительством проводится работа по всесторонней поддержке отечественных товаропроизводителей. В сфере госзакупок расширен перечень товаров, работ и услуг отечественных производителей, оптимизированы процедуры закупок и внедрен механизм долгосрочных договоров. В АПК увеличено льготное кредитование, что позволило добиться рекордно высокого урожая в 2024 году. Для развития реального сектора экономики предусмотрено расширение финансирования и создание гарантийных фондов, что обеспечивает поддержку малого бизнеса. Запущен Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов с инвестициями в 13 трлн тенге на ближайшие пять лет.

Премьер-министр призвал предпринимателей к активному участию в программах господдержки, подчеркнув необходимость развития, в первую очередь, приоритетных направлений, в которых имеется экономический потенциал.

«Глава государства неоднократно акцентировал внимание на развитии и поддержке предпринимательства. Для этого мы создаем наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса. На прошлой неделе я провел встречу с банками второго уровня. Они намерены расширить финансирование реального сектора экономики. Поэтому мы ждем от вас перспективные проекты, новые точки для роста и расширение выхода на экспортные рынки. Необходимо развивать такие приоритетные сферы, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, энергетика и машиностроение, туризм. Это принесет пользу в виде повышения качества продукции и конкурентоспособности компаний, создания новых рабочих мест, увеличения доходов населения и поступлений в бюджет», — отметил Олжас Бектенов.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил о работе по улучшению условий для ведения бизнеса и его акцентированной поддержки. Для снижения административной нагрузки внедрено регулирование предпринимательской деятельности «с чистого листа», сокращено 10 тыс. необоснованных требований, а также оптимизирована система проверок, что позволило уменьшить их количество почти в два раза по сравнению с 2019 годом. В текущем году в рамках Комплексной программы поддержки предпринимательства планируется выделить 271,1 млрд тенге. Из них 12,5 млрд тенге будут направлены на поддержку предпринимателей Павлодарской области.

В 2025 году в регионе планируется запуск пяти проектов в обрабатывающей отрасли на сумму более 125,3 млрд тенге с созданием 1 237 рабочих мест.

Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин сообщил о принимаемых мерах по поддержке бизнеса. Так, в 2025 году планируется направить 8 трлн тенге на финансирование предпринимательства, жилищного строительства и инвестиционных проектов, с увеличением до 10 трлн тенге к 2027 году. Будут созданы гарантийные фонды: для крупного бизнеса - с госгарантиями до 1,5 трлн тенге, что позволит обеспечить финансирование проектов на сумму до 5 трлн тенге, и для МСБ - с гарантиями до 85% от суммы займа. Помимо этого, предусмотрена совместная работа с банками.

В ходе заседания своими идеями и предложениями по улучшению взаимодействия поделились предприниматели, представляющие разные сферы: металлургию, сельское хозяйство, торговлю, услуги, обрабатывающая и др.

Вопрос влияния тарифной политики на металлургическую отрасль региона поднял генеральный директор ТОО «АЭМЗ» Марат Ахметжанов. Он обратился с просьбой ускорить утверждение льготного инвестиционного тарифа на электроэнергию для крупных проектов на весь период их реализации. По его мнению, это позволит сохранить конкурентоспособность экспортно-ориентированной продукции на мировых рынках, привлечь новых инвесторов в Казахстан и укрепит имидж страны как центра металлургического производства.

Генеральный директор ТОО «Едіге Шон» Тогжан Музапаров озвучил предложение касательно внедрения механизма прямого финансирования по льготной процентной ставке на примере программ АПК. По мнению предпринимателя, это ускорит получение поддержки, повысит финансовую устойчивость предпринимателей и создаст более благоприятные условия для развития бизнеса.

Директор ТОО «Галицкое» Александр Касицин подчеркнул важность господдержки аграрного сектора, включая прямое субсидирование процентных ставок и предоставление «очищенных» займов под 6% годовых. Также предприниматель поддержал инициативу президента о введении единого сельскохозяйственного налога, которая позволит увеличить объемы производства, улучшить качество продукции и обеспечить продовольственную безопасность страны. Кроме того, он отметил, что аграрии начали уже получать запрашиваемые средства на весенне-полевые работы в полном объеме и завезли половину необходимого ГСМ. Такую практику, когда средства выделяются на посевную заранее, Правительство ввело впервые в прошлом году.

Руководитель ИП «ECO CITY PAVLODAR» Махаббат Анаева отметила, что в Павлодарской области насчитывается более 56 тыс. субъектов предпринимательства, половина из которых – женщины. Предложено расширить возможности госпрограмм, направленных на поддержку женского предпринимательства, что позволит решить ряд важных социальных вопросов общества.

И.о. генерального директора ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining» Азамат Альжапаров сообщил о строительстве в Павлодарской области гидрометаллургического завода по производству катодной меди стоимостью 9,4 млрд тенге. Компания уже провела геологоразведку и построила линию электропередач. Вместе с тем, предприниматель отметил длительность процедур по согласованию экологических документов.

Директор ТОО «ЭкоДом-Павлодар» и член отраслевого совета по развитию женского предпринимательства Палаты предпринимателей Павлодарской области Марина Рейдина рассказала, что благодаря господдержке, а именно льготному кредитованию, субсидиям и участию в акселерационных программах, за четыре года небольшое производство выросло в современное предприятие, выпускающее более 150 видов молочных изделий.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил акимату Павлодарской области, Министерству национальной экономики и другим госорганам совместно с Нацпалатой «Атамекен» проработать озвученные предложения.