Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом ИИ

Правительство
Дана Аменова
корреспондент

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены новые подходы к подготовке кадров по рабочим профессиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

ККоллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В новой Конституции одним из основополагающих принципов заложен принцип утверждения ценностей трудолюбия, прогресса и знаний. В этой связи, Главой государства перед Правительством ставится задача по формированию новой образовательной модели с учетом цифровизации, развития искусственного интеллекта и стремительной технологической модернизации», – отметил Премьер-министр.

Сегодня в Казахстане действуют 763 колледжа, где обучаются 556 тыс. студентов. Дуальным обучением охвачены 138 тыс. человек в 552 колледжах при участии более 11,6 тыс. предприятий. В 2026 году актуализировано свыше 3 тыс. образовательных программ по 160 специальностям.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, до 2035 года экономике потребуется 2,9 млн работников, из них 1,8 млн – специалисты рабочих профессий. Наибольший спрос прогнозируется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, энергетике, торговле и сервисе.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что качество подготовки специалистов напрямую влияет на устойчивость экономики. Образовательная система должна оперативно адаптироваться к изменениям в производстве.

«Глава государства всегда подчеркивает, что каждая отрасль экономики нуждается в специалистах нового типа, способных повышать производительность труда за счет применения современных технологий. Особого внимания требуют рабочие профессии. В современных условиях специалист на любом производстве должен уметь профессионально работать с цифровыми системами управления и применять новые технологии и инструменты искусственного интеллекта для решения практических задач. Именно под эти цели необходимо перестроить действующую систему подготовки кадров», – отметил Олжас Бектенов.

Напомним, в республике работает 763 колледжа, в которых обучается 556 тыс. студентов. В системе технического и профессионального образования республики 70% государственного образовательного заказа переориентировано на технические специальности. 

#подготовка #система #цифровизация #Бектенов #ИИ

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