Олжас Бектенов встретился с главой правительства России

Правительство
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Состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы практической реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень доверия и конструктивного диалога между Казахстаном и Россией, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве. По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг $27,8 млрд, за январь-май 2025 года составил $9,6 млрд.

«По поручению Глав наших государств мы ведем целенаправленную работу по увеличению объема взаимной торговли до 30 миллиардов долларов. Имеются значительные возможности инвестиционного сотрудничества.  В целом хотел бы отметить эффективную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия», – отметил Олжас Бектенов.

В рамках углубления партнерства между двумя государствами особое внимание также было уделено ходу подготовки XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет осенью текущего года в городе Уральске.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами по всем приоритетным направлениям.

#Казахстан #Россия #Правительство

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