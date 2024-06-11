Определились первые победители чемпионата Казахстана по легкой атлетике

Фото: пресс-служба НОК РК

В Алматы сегодня, 11 июня, стартовал чемпионат Казахстана по легкой атлетике. В рамках утренней программы турнира были разыграны первые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

У женщин в спортивной ходьбе на 20 000 метров победу одержала Ясмина Токсанбаева (Алматы). Второй на финише была Галина Якушева (ВКО). Эльмира Калимуллина (Алматы) показала третий результат.

Алматинец Виталий Терехин выиграл мужские соревнования. Дархан Асетханулы (Шымкент) не смог завершить дистанцию.

В метании молота у женщин золотую медаль завоевала Анастасия Калошина (ВКО). Второй была Диана Серик (Астана). Адема Ерланкызы (ВКО) стала третьей.

Также прошли соревнования по метанию диска. Мужской турнир выиграл Евгений Миловацкий (Мангистауская область). Его сокомандник Евгений Лабутов завоевал серебро. Даниил Плотников (Карагандинская область) завершил ЧРК с бронзой.

У женщин не было равных Карине Васильевой (Алматы). Арина Мозуляко (ВКО) взяла серебро, а замкнула тройку лучших Екатерина Серебреникова (Алматы).

В вечерней программе состоится целый ряд финалов во многих дисциплинах, отметили в НОК.