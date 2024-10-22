Опубликован список получивших гранты солдат-срочников

Всего было 1,5 тысячи грантов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На полторы тысячи мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. От министерства обороны в конкурсе участвовали – 8 169, Национальной гвардии – 6 441, МЧС – 315, Пограничной службы – 2 715, Службы государственной охраны – 287 солдат.

Прозрачность отбора обеспечила информационная система «Срочники 2.0», куда воинские части силовых структур в течение всего периода службы вносили результаты по успеваемости и дисциплине солдат.

С полным списком военнослужащих, удостоенных образовательных льгот, можете ознакомиться по этой ссылке.