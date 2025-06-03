Опубликован список солдат-срочников, получивших гранты на обучение в университетах

Образование
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Их получило более 2 тысяч человек

Фото: Минобороны

Министерство обороны публикует список отслуживших военнослужащих срочной службы – обладателей государственных грантов на обучение в высших учебных заведениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

В конкурсном отборе приняли участие свыше 17 500 солдат, отслуживших установленные сроки службы в воинских частях Вооруженных сил, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии.

От Министерства науки и высшего образования выделено 2010 грантов в гражданские вузы, 253 места в военные институты Министерства обороны, 36 мест в Академию Национальной гвардии, в Академию Пограничной службы КНБ – 12 мест и три места в учебное заведение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В этом году в рейтинге вузов, выбранных для поступления, лидируют Astana IT University, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва и Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева.

Среди специальностей обладатели грантов в большинстве выбрали информационные технологии, информационную безопасность и технические специальности.

Список грантников можно посмотреть здесь.

#минобороны #Образование #гранты

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