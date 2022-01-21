Общество
Опубликованы телефоны прокуроров для жалоб на действия полицейских и военнослужащих
Екатерина Елисеева
Генеральная прокуратура РК опубликовала список дежурных прокуроров регионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.    

"Генеральной прокуратурой публикуется список дежурных прокуроров регионов, к которым вы можете обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел", – говорится в сообщении. 


Регион
Ф.И.О.
дежурного прокурора
Номер мобильного телефона
Номер
служебного телефона
1.

г. Нур-Султан
Жумагулов Азамат Болатович
8-701-059-77-00
8-7172-71-24-98
2.

г. Алматы
Курманов Азамат Сейтканович
8-708-000-80-00
8-7272-65-03-95

3.

г. Шымкент
Базарбаев Нариман Сайдинганиевич
8-777-402-32-98
8-7252-53-91-84
4.

Алматинская область
Абдрахманов Маулен Акбаевич
8-701-757-36-27
8-7282-24-18-92
5.

Восточно-Казахстанская область
Исабаев Дархан Галымович
8-702-704-49-99
8-7232-24-54-82
6.

Жамбылская область
Сатыбалдиев Дархан Муратович
8-771-889-00-99
8-7262-45-43-79
8-7262-45-15-01
7.

Кызылординская область
Абдуманов Азат Бауржанович
8-747-577-99-00
8-7242-27-77-47
8.

Туркестанская область
Тыныбеков Нургали Айдарбекович
8-707-700-32-86
8-7253-34-10-11
9.

Акмолинская область
Бекенов Самат Амангельдинович
8-708-749-13-43
8-7162-25-02-99
10.

Карагандинская область
Кульбаев Салауат Ертаргинович
8-775-123-37-43
8-7212-35-35-33
11.

Костанайская область
Муканов Ернар Асылбекович
8-775-351-85-85
8-7142-54-55-15
12.

Павлодарская область
Омаргалиев Ануар Булатович
8-705-601-71-63
8-7182-31-50-69
13.

Актюбинская область
Суюнгарин Максат Жангельдиевич
8-775-618-55-23
8-7132-90-12-14
14.

Мангистауская область
Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы
8-701-888-38-87
8-7292-42-34-10
15.

Атырауская область
Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы
8-701-471-00-00
8-7122-27-07-83
16.

Западно-Казахстанская область
Урынгалиев Серик Наурызгалиевич
8-777-184-81-84
8-7112-50-79-74
17.

Северо-Казахстанская область
Есимов Алим Салимович
8-701-227-91-45
8-7152-46-21-43
18. 
Главная военная прокуратура
(на действия военнослужащих)
Сериков Дулат Мирболатович
8-776-193-90-22
8-7172-71-28-46

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