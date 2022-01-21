Общество
Опубликованы телефоны прокуроров для жалоб на действия полицейских и военнослужащих
Екатерина Елисеева
|№
|Регион
|Ф.И.О.
дежурного прокурора
|Номер мобильного телефона
|Номер
служебного телефона
|1.
|г. Нур-Султан
|Жумагулов Азамат Болатович
|8-701-059-77-00
|8-7172-71-24-98
|2.
|г. Алматы
|Курманов Азамат Сейтканович
|8-708-000-80-00
|8-7272-65-03-95
|3.
|г. Шымкент
|Базарбаев Нариман Сайдинганиевич
|8-777-402-32-98
|8-7252-53-91-84
|4.
|Алматинская область
|Абдрахманов Маулен Акбаевич
|8-701-757-36-27
|8-7282-24-18-92
|5.
|Восточно-Казахстанская область
|Исабаев Дархан Галымович
|8-702-704-49-99
|8-7232-24-54-82
|6.
|Жамбылская область
|Сатыбалдиев Дархан Муратович
|8-771-889-00-99
|8-7262-45-43-79
8-7262-45-15-01
|7.
|Кызылординская область
|Абдуманов Азат Бауржанович
|8-747-577-99-00
|8-7242-27-77-47
|8.
|Туркестанская область
|Тыныбеков Нургали Айдарбекович
|8-707-700-32-86
|8-7253-34-10-11
|9.
|Акмолинская область
|Бекенов Самат Амангельдинович
|8-708-749-13-43
|8-7162-25-02-99
|10.
|Карагандинская область
|Кульбаев Салауат Ертаргинович
|8-775-123-37-43
|8-7212-35-35-33
|11.
|Костанайская область
|Муканов Ернар Асылбекович
|8-775-351-85-85
|8-7142-54-55-15
|12.
|Павлодарская область
|Омаргалиев Ануар Булатович
|8-705-601-71-63
|8-7182-31-50-69
|13.
|Актюбинская область
|Суюнгарин Максат Жангельдиевич
|8-775-618-55-23
|8-7132-90-12-14
|14.
|Мангистауская область
|Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы
|8-701-888-38-87
|8-7292-42-34-10
|15.
|Атырауская область
|Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы
|8-701-471-00-00
|8-7122-27-07-83
|16.
|Западно-Казахстанская область
|Урынгалиев Серик Наурызгалиевич
|8-777-184-81-84
|8-7112-50-79-74
|17.
|Северо-Казахстанская область
|Есимов Алим Салимович
|8-701-227-91-45
|8-7152-46-21-43
|18.
|Главная военная прокуратура
(на действия военнослужащих)
|Сериков Дулат Мирболатович
|8-776-193-90-22
|8-7172-71-28-46