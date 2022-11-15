Фото: Н.Байбулин
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«Особенный» театр организует гастроли в Астану

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с артистами Театра танца #SENSITIVE и участниками проекта #EREKSHETEATR. Основной состав коллективов – воспитанники и выпускники североказахстанской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

Во время встречи Маулен Ашимбаев рассказал ребятам, что он искренне восхищён их творчеством, и выразил благодарность художественному руководителю театра Ольге Ростовщиковой за усилия по реализации и продвижению столь важного проекта. Он также отметил большой вклад Национального дельфийского комитета под руководством Куралай Туспековой в поддержку коллектива.

«Со стороны государства и общества очень важно поддерживать такие начинания, способствующие созданию по-настоящему безбарьерной и инклюзивной среды. Участие в подобных проектах для многих ребят открывает возможности для личностного и творческого роста, социализации и самореализации. Такие проекты имеют для них огромный мотивирующий потенциал», – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Палаты также отметил, что будет оказано содействие в организации выступления артистов уникального театра #SENSITIVE в столице, в декабре текущего года. Маулен Ашимбаев также призвал гостей и жителей столицы оказать поддержку ребятам и посетить это выступление.

«Артисты уникального театра #SENSITIVE - очень талантливые, целеустремленные и мотивированные. Вы демонстрируете высокое мастерство танца, прекрасную грацию и превосходное чувство ритма. Желаю всем артистам театра крепкого здоровья, счастья и больших успехов. Пусть реализуются все ваши самые смелые планы и мечты», – заключил Маулен Ашимбаев, обращаясь к юным артистам.

Отметим, участники проекта не раз становились победителями и призерами многих престижных международных конкурсов в разных странах мира. Недавно они также успешно выступили в Астане на большом концерте, посвященном Дню Республики.

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