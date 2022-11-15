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Осторожность решает многое

Наталья Денисова

В Кызылорде появилась необычная автобусная остановка, больше похожая на арт-объект.
Это не только новая достопримечательность города, но и полезный справочник по противопожарной безопасности.

У кызылординцев теперь есть возможность подождать городской автобус, устроившись в теп­лой «кабине» пожарной машины – креативная остановка появилась на улице Саламатова. Идея ее соз­дания принадлежит сотрудникам ДЧС области.

– Это оригинальный объект, – уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона. – Здесь и красивая кабина пожарной машины, и яркие посты о профилактике пожаров, и информация на стендах о том, как молодым людям овладеть профессией спасателя и пожарного, получить направление на службу гражданской защиты.

Кстати, местоположение остановки выбрано не случайно.

– На улице Саламатова у нас расположена специализированная пожарная часть № 1, – пояснили в ДЧС области. – У пожарной части стоит памятник погибшим сотрудникам «Отқа оранған өрендер». Педагоги школ и колледжей города могут проводить тут экскурсии: сначала у памятника рассказать о профессии пожарного, почтить память погибших на службе, а потом на креативной остановке продолжить беседу с упором на профилактику пожаров и профессиональную ориентацию.

Серьезная работа по профилактике пожаров в приаральском регионе просто необходима. И это не только дело сотрудников ДЧС, к ней желательно подключиться всем: от домохозяек до руководителей учреждений. Ведь снизить риски возгораний в зоне своего комфорта – реально и возможно для каждого, будь то усадьба или офис.

– Несмотря на проводимые нашими сотрудниками мероприятия по превенции, за 10 месяцев текущего года на территории Кызылординской области зарегистрировано 395 пожаров, в результате которых пять человек погибли, четверо пострадали, – рассказал заместитель начальника ДЧС Кызылординской области Нурсултан Ибрагимов. – В том числе с начала отопительного сезона в жилом секторе населенных пунктов зарегистрирован 31 пожар, погибли два человека, один отравился угарным газом.

Сотрудники ДЧС в преддверии отопительного сезона провели месячник пожарной безопасности.

– Обследовано состояние пожарной безопасности 7 589 жилых домов, проведена разъяснительная работа для 25 тысяч жителей, – отметил Нурсултан Ибрагимов. – Для наблюдения за подготовкой к отопительному сезону был проведен полноценный обход жилого сектора, более ста раз организованы встречи с жителями, где говорилось о мерах профилактики пожаров.

И в первую очередь говорили, что пожары возникают в основном там, где граждане проявляют беспечность: в домах с печным отоп­лением, где не чистят дымоходы, в квартирах, где пользуются самодельными электронагревательными приборами, в заваленных хламом дворах, плохо огороженных сеновалах...

– Жители должны понимать, что во многом от них самих зависит их безопасность, – подчеркнул Нурсултан Ибрагимов. – А правила, как уберечься от огня, мы доносим до каждого.

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