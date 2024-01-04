Освобожден от должности секретарь Высшего Судебного Совета – руководитель аппарата

Этот пост он занимал с декабря 2015 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением главы государства Сабиров Анвар Жоламанович освобожден от должности секретаря Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителя аппарата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Образование: Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург (2002)

Специальность: «Юриспруденция»

Трудовой стаж:

- Институт законодательства Республики Казахстан (2002-04.2003);

- ведущий специалист Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции (04.2003-01.2004);

- ведущий специалист Департамента подзаконных актов Министерства юстиции (01.2004-03.2004);

- старший, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аппарата Верховного суда (03.2004-10.2009);

- инспектор, заведующий сектором Государственно-правового отдела администрации президента РК (10.2009-12.2015);

- секретарь Высшего Судебного Совета РК - руководитель аппарата Высшего Судебного Совета (12.2015-04.01.2024)