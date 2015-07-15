Свежий выпуск От благодарных потомков Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Казахстанский воин был захоронен в братской могиле недалеко от Волгограда, в селе Ерзовка. И главной частью экс­курсии стало установление мемориальной плиты от благодарных потомков павлодарского Прииртышья на месте его гибели.

Рассказ об этой поездке будет неполным, если не сказать о первой остановке делегации в Омске. Там участников тепло встретили в консульстве РК, а также в омской региональной общественной организации «Возрождение казахских традиций «Путь Чокана». К слову, в ходе краткой экскурсии по Омску они посетили кадетский корпус, основанный в 1826 году, где учился Чокан Валиханов. Для иртышчан была проведена экскурсия по залам музея этого военного заведения, где они ознакомились с его богатой историей.

Также тепло казахстанцев встретили в Волгограде. Их разместили в санатории и выделили автобус для экскурсий и других поездок. Благодаря этому делегация побывала в знаменитом Доме Павлова, где 25 бойцов 64-й ударной армии генерала Чуйкова более 58 дней сдерживали врага. Дом имел стратегическое значение, так как располагался на углу и давал возможность владеющей стороне контролировать значительный участок территории. Также казахстанские гости посетили мемориал «Мамаев курган». Они увидели знаменитую фигуру воина-защитника и гигантскую скульптуру «Родина-мать» – символ города-героя Сталинграда и общей Победы в Великой Отечественной войне.

Следующими этапами поездки стали экскурсия в музей-панораму «Сталинградская битва» и в подвал дома (музей), где был пленен в феврале 1943 года командующий 6-й ударной армией вермахта фельдмаршал Паулюс.

...Также радушно в селе Ерзовка делегацию встретила администрация этого населенного пункта и помогла установить на братской могиле мемориальную плиту в честь Шукмета Акдаулетова. При этом торжестве присутствовал и правнук воина.

Благодаря всех, кто помог делегации Иртышска побывать в Волгограде, одна из участниц этой поездки сказала так:

– Нам помогли прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, услышать и увидеть своими глазами, как наши прадеды, не жалея своей жизни, защищали нашу большую Родину, в которой на сегодня мы живем дружной одной семьей всех народов. Увидев в музеях ужасы войны, посетив братские могилы, где навеки захоронены солдаты разных национальностей, мы поняли, что они своими героическими поступками говорят нам: любые конфликты надо решать мирным путем.



