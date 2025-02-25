От первых выпускников до лидеров: 15 лет NU

В 2025 году NU отмечает знаменательный юбилей — 15 лет с момента своего основания. Этот путь был наполнен значимыми достижениями, и ключевым результатом стали его выпускники — талантливые специалисты, которые продолжают развивать не только свою карьеру, но и активно вносят вклад в развитие Казахстана и мировой экономики

С момента первого выпуска в 2015 году университет подготовил 10 339 высококвалифицированных специалистов. Среди них 6 521 человек завершили обучение на бакалавриате, а 3 818 — на магистерских и докторских программах. Сегодня 1 921 выпускник продолжает обучение в ведущих университетах мира, 39% из них выбрали престижные образовательные учреждения США, Великобритании, Германии, Южной Кореи и других стран. Причем 39% из них поступили в топовые университеты США, Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи и других стран.Большинство после обучения за рубежом возвращаются в Казахстан, чтобы внести свой вклад в процветание Казахстана.

Аружан Мейрханова изучала политологию и международные отношения, после бакалавриата она поступила в Гарвард, где занималась региональными исследованиями.После возвращения в Казахстанона работала в Европейском Банке Реконструкции и развития, а сейчасв центре NAC Analytica. «Поступив в Гарвард, я осознала, что содержание обучения в некоторых моментах было легче, чем в родном NU. Что касается моего возвращения в Казахстан, это было осознанное решение, основанное как на личных, так и на профессиональных целях. Я с большим уважением отношусь к тем, кто выбирает продолжать карьеру за рубежом. Эти люди тоже являются амбассадорами Казахстана и часто вносят значимый вклад в развитие страны и различных отраслей, находясь за пределами родины.В моем случае, будучи регионоведом, специализирующимся на Центральной Азии, я не могла представить свое развитие без практического опыта работы непосредственно в этом регионе. Не знаю, что принесет будущее, но, проработав в банке развития и трудясь в аналитическом центре, я каждый день учусь чему-то новому. Верю, что эти знания и навыки я не смогла бы получить только тут. В целом, я надеюсь, что смогу внести положительный вклад не только всобственное развитие, но и в развитие общества».

Сегодня 6 941 выпускник успешно строит карьеру. 91,5% из них работают в Казахстане. Для большинства выпускников, обучавшихся по государственному гранту, действует обязательство трехлетней трудовой отработки в Казахстане, что способствует притоку квалифицированных специалистов в ключевые отрасли экономики и государственной службы. Таким примером является опыт Адиля Кусмана, который отучившись после NU в Оксфорде по программе «Болашак» сегодня сам возглавляет этот центр.

«Те выпускники, кто выбрал дальнейшее обучение, поступили в ведущие университеты мира, такие как Гарвард, Оксфорд, Кембридж, Национальный университет Сингапура, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и др. Важно понимать, что это не «утечка» мозгов, а скорее стратегические инвестиции в будущее. Эти выпускники не отказываются от Родины, а наоборот, расширяют ее интеллектуальные и профессиональные горизонты. Так, они приобретают уникальные компетенции, которые со временем могут быть использованы на благо Казахстана. Многие из них возвращаются, занимая ключевые позиции в бизнесе, науке, госуправлении, или продолжают сотрудничать с Казахстаном на международном уровне. Нужно понимать, что патриотизм – это не просто географическая привязанность, а стремление внести вклад в развитие своей страны. Выпускники НУ доказывают, что обладают этими качествами на деле».

Сегодня выпускники NU востребованы как на национальном, так и международном уровне и занимают ключевые позиции в различных сферах. У выпускников вуза высокий уровень трудоустроенности -98%. Специалисты продолжают образование или строят успешную карьеру в ведущих мировых компаниях, исследовательских институтах и государственных структурах. 18% выпускников выбрали академическую сферу и поступили в магистратуру и докторантуру в топовые вузы мира. Выпускники, выбравшие профессиональную карьеру, заняты в крупнейших международных корпорациях – IT-гигантах - Google, Amazon, Apple, Facebook, а также ведущих финансовых институтах – GoldmanSachs, J.P. Morgan, Big4 и др.

Но самое главное они играют значительную роль в развитии экономики страны, занимая ведущие позиции в национальных компаниях и государственных структурах, работая в отечественных компаниях, многие становятся предпринимателями и инноваторами. Свой стартап после окончания NU основала Лаура Вайгорова, которая сегодня помогает школьникам определиться с профессией и подготовиться в ведущие вузы мира, в том числе, в родной NU:

«У меня были предложения поработать за рубежом, но у меня было желание, сделать что-то ценное для страны. В Казахстане открыта ниша по образованию, созданы хорошие условия для ведения бизнеса, есть возможность работать с различными международными организациями. 10 лет назад о Казахстане еще только слышали за границей, хотелось делать такой проект, который бы продвигал нашу страну на мировой арене. Наш проект Smartestprep как раз позволяет это делать».

Примечательно, что 88% выпускников работают по специальности или в смежной сфере, внося вклад в развитие науки, технологий и экономики. Многие продолжают научную карьеру, занимая позиции преподавателей и исследователей. Их достижения подтверждают высокий уровень подготовки и конкурентоспособность выпускников NU на глобальном уровне.